Reisi'nin öldüğü helikopterdeki son anları özel kalem müdürü anlattı

22 May 2024 09:18 - Güncelleme : 22 May 2024 09:23

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde eski savaş pilotu şaşırtıcı detayı açıkladı: Tam da bunu yapmaya çalışıyorlardı

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde eski savaş pilotu şaşırtıcı detayı açıkladı: Tam da bunu yapmaya çalışıyorlardı

Azerbaycan ziyareti dönüşü helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin son anlarını Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Gholam Hossein Esmaili anlattı. Mehr News'in aktardığına göre Esmaili, dönüş uçuşunda yerel saatle 13.00 sıralarında 'bölgedeki hava koşulları normalken' 3 helikopter havalandı.

''REİSİ'NİN HELİKOPTERİ ORTADAN KAYBOLDU''

Uçuşun başlamasının ardından kazanın meydana geldiği Varzeghan'ın dağlık bölgesindeki hava koşullarının normal olduğunu ifade eden Esmaili şunları söyledi:

''Uçuşun başlamasından 45 dakika sonra, konvoydan sorumlu Reisi'nin helikopterinin pilotu, yakındaki bir buluttan kaçınmak için diğer helikopterlere irtifayı artırma emrini verdi. Ancak diğer iki helikopter arasında uçan Reisi'nin helikopteri aniden ortadan kayboldu.''

HELİKOPTERLE BAĞLANTIYA GEÇİLEMEDİ

Bulutların üzerinde uçmaya 30 saniye kala Esmaili, pilotunun ortadaki helikopterin kaybolduğunu fark ettiğini anlattı. Pilot, Reisi'nin içinde olduğu helikopteri aramak için etrafta dolaşmaya başladı. Bu esnada defalarca helikopter ile bağlantıya geçilmeye çalışıldı.

1 KİŞİ HARİÇ HERKES KAZA ESNASINDA ÖLDÜ

İranlı yetkiliye göre, Tebriz'in Cuma namazı imamı Ayetullah Muhammed Ali Alehashem, ölen pilotun telefonuna cevap verebildiğini ve helikopterin bir vadiye düştüğünü ve durumunun kritik olduğunu söyledi.

Esmaili, daha sonra olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri Alehashem hariç herkesin kaza esnasında öldüğünü belirlediğini aktardı