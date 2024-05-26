Reisi'nin ölümündeki çarpıcı detaylar! İran ajanları sokaklara indi

26 May 2024 09:02 - Güncelleme : 26 May 2024 09:20

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi beraberindeki 8 kişinin ölümüne dair ABD medyasından New York Times bir analiz yayınladı. Analizde kazanın ardından yaşananlara dair detaylar yer aldı. Reisi'nin helikopterinde bulunan İmam El-Haşim'le iletişim kurulduğu ve irtibat sırasında sesinin giderek güçsüzleştiği belirtildi.

İRAN AJANLARI SOKAKLARA İNDİ

Reisi'nin helikopterinin zorunlu ya da sert iniş yapmadığı, olayın kaza olduğu ortaya çıkınca ise İranlı yetkililerin büyük bir panik yaşadığı ortaya çıktı. Reisi'nin ağır yaralı olduğu ya da ölü olduğu düşünüldüğü sırada İran'ı kara bulutlar sardı. Tahran yönetimi, terör örgütü DEAŞ ya da İsrail gibi düşmanlarından şüphelendi. İnsanların gösteri yapmasını engellemek için ajanlar sokaklara indi.

REİSİ TANINMAYACAK HALDEYDİ

Gazetede yayımlanan analizde kazaya ilişkin olarak ise İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın naaşlarının tanınmayacak derecede yandığını belirtildi. İranlı arama kurtarma ekiplerinin, Cumhurbaşkanı Reisi'yi yüzüğünden, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı ise saatinden teşhis ettiği bildirildi.

REİSİ'NİN HELİKOPTER KAZASINDA ÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.

İRAN 28 HAZİRAN'DA SEÇİME GİDİYOR

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. İran Anayasası'na göre en fazla 50 gün içinde yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Haziran'da düzenleneceği açıklandı. İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.