Reisi'nin ölümünü kutlayanlar yandı! Başsavcılık harekete geçiyor
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünün ardından ülke ikiye bölündü. Bazıları Reisi'nin yasını tutarken bazıları havai fişekli kutlama yapıp, dans etti. İran Başsavcılığı, Reisi'nin ölümünün ardından olumsuz paylaşım yapanlar için harekete geçti.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi ve beraberindeki heyeti taşıyanların helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ülkeyi ikiye böldü. Reisi'nin ölümünün ardından ülkenin bir kısmı gözyaşlarına boğulup, yas tutarken bir kısmı ise havai fişeklerle kutlama yaptı.
Ülkenin çeşitli yerlerinde sokağa çıkan muhalifler, Reisi'nin geçirdiği kaza sonrası havai fişek patlattı. Havai fişekli kutlamaların yanı sıra bazı muhalifler de evlerinden videolar çekerek paylaştı. Paylaşılan videolarda muhalif İranlıların dans ettikleri görüldü.
REİSİ'YE HAKARETLERE KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu görüntüler sonrası İran Başsavcısı Muhammed Kazım Muvahhedi Azad, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğerlerine karşı internette 'hakarette' bulunanlara karşı harekete geçildiğini söyledi.
REİSİ'NİN HELİKOPTER KAZASINDA ÖLÜMÜ
Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.
İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.
Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.