Reisi'nin ölümünü kutlayanlar yandı! Başsavcılık harekete geçiyor

21 May 2024 15:15 - Güncelleme : 21 May 2024 15:15

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde eski savaş pilotu şaşırtıcı detayı açıkladı: Tam da bunu yapmaya çalışıyorlardı

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde eski savaş pilotu şaşırtıcı detayı açıkladı: Tam da bunu yapmaya çalışıyorlardı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi ve beraberindeki heyeti taşıyanların helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ülkeyi ikiye böldü. Reisi'nin ölümünün ardından ülkenin bir kısmı gözyaşlarına boğulup, yas tutarken bir kısmı ise havai fişeklerle kutlama yaptı.

Ülkenin çeşitli yerlerinde sokağa çıkan muhalifler, Reisi'nin geçirdiği kaza sonrası havai fişek patlattı. Havai fişekli kutlamaların yanı sıra bazı muhalifler de evlerinden videolar çekerek paylaştı. Paylaşılan videolarda muhalif İranlıların dans ettikleri görüldü.

REİSİ'YE HAKARETLERE KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu görüntüler sonrası İran Başsavcısı Muhammed Kazım Muvahhedi Azad, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğerlerine karşı internette 'hakarette' bulunanlara karşı harekete geçildiğini söyledi.

REİSİ'NİN HELİKOPTER KAZASINDA ÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.