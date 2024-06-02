Reisi'nin ölümünün ardından İran'ın eski lideri Mahmuh Admedinecad da aday oldu

02 Haziran 2024 10:51 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 10:58

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçtiğimiz ay helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ülke 28 Haziran'da yeni liderini seçecek. Adaylar bir bir başvurularını yaparken bir isim dikkat çekti. İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad da adaylık başvurusu yaptı.

İran'ın devlet televizyonu, Mahmud Ahmedinecad'ın adaylığını resmen duyurdu. Fakat Ahmedinecad'ın adaylığının önce Muhafızlar Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. Onaylanan adayların listesi 11 Haziran'da açıklanacak.

MAHMUD AHMEDİNECAD KİMDİR?

İran Devrim Muhafızları'nın eski bir üyesi olan Ahmedinecad, 2005-2013 yılları arasında ülkeyi yönetmişti. Ahmedinecad'ın 2017'deki adaylığına ise Muhafızlar Konseyi ret vermişti. İran'ın ruhani lideri Hamaney de Ahmedinecad'ın adaylığının hem kendi hem de ülke çıkarlarına uygun olmadığını iddia etmişti.

2018 yılında Ahmedinecad, Hamaney'i yetkisini sorgularken çok nadir görülen bir olay yaşanmış ve eski cumhurbaşkanı "bağımsız bir seçim yapılması çağrısında bulunmuştu.

Hamaney, Ahmedinecad'ın 2009'da yeniden seçilmesinin ardından onlarca kişinin öldüğü ve yüzlerce insanın da tutuklandığı protestolarda cumhurbaşkanını desteklemişti.

REİSİ'NİN HELİKOPTER KAZASINDA ÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.

İRAN 28 HAZİRAN'DA SEÇİME GİDİYOR

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. İran Anayasası'na göre en fazla 50 gün içinde yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Haziran'da düzenleneceği açıklandı. İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.