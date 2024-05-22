Reisi'nin Tahran'daki cenaze töreni için mahşeri kalabalık, on binler toplandı

22 May 2024 09:59 - Güncelleme : 22 May 2024 11:12

22.05.2024 10:00

HAMANEY KAZADA ÖLENLERİN ÇOCUKLARINI TESELLİ ETTİ

Cenaze namazını kıldıran İran dini lideri Ali Hamaney'in kazada hayatını kaybedenlerin çocukların sarılarak teselli etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

22.05.2024 08:32

TAHRAN'DA CENAZE TÖRENİ

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililer için İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

Tahran Üniversitesi'ndeki cenaze namazını İran dini lideri Ali Hamaney kıldırdı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekiler için İnkılap Meydanı'ndan Azadi Meydanı'na kadar tören düzenlenecek. Namaz sonrası, vatandaşların toplu taşıma ile bölgeye gelmeleri istendi.

22.05.2024 08:30

BM'DE BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve helikopter kazasında hayatını kaybedenler için ABD'nin New York şehrinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) binasında bayraklar yarıya indirildi.

21.05.2024 00:00

TAHRAN'DA REİSİ İÇİN ANMA TÖRENİ

İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için Tahran'daki İmam Humeyni Büyük Camii'nde tören düzenlendi.