Resmen alay ediyorlar! Gazze dramı yaşarken Trump, Netanyahu ile görüşmesini anlattı

Bir insanlık dramına dönüşen İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'un son açıklamaları ABD ve İsrail'in adeta dünyayla nasıl alay ettiğini ortaya koydu. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde "Gazze'ye iyi davranmalıyız. O insanlar acı çekiyor’ dedim" şeklinde konuştuğunu söyleyerek Netanyahu'nun da bunu olumlu karşıladığını anlattı. Gazze aylardır bombalar ve açlıkla boğuşurken iki liderin görüşmedeki sözleri meseleye bakışlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

7 Ekim 2023'te Hamas'a bağlı Kassam Tugayları'nın Aksa Tufanı saldırılarına karşılık verme bahanesiyle İsrail'in Gazze'ye sürdürdüğü hava ve kara saldırılarında 50 bini aşkın Filistinli can verdi.

Sağlanan kısa süreli ateşkesler de sorunu ortadan kaldırmazken Filistinliler temel insani ihtiyaçlarını karşılayamayacak bir şekilde hayat mücadelesi veriyor. ABD ve İsrail'den gelen açıklamalar da adeta "Dünyayla alay mı ediyorlar?" sorusuna neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bu hafta başında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Trump, Netanyahu'yu, yıkıma uğramış Gazze Şeridi'ne yiyecek ve ilaç gönderilmesine izin vermesi için zorladığını söyledi.

"NETANYAHU OLUMLU KARŞILADI"

Trump, "Gazze konusu gündeme geldi ve ben de ‘Gazze'ye iyi davranmalıyız. O insanlar acı çekiyor’ dedim" ifadelerini kullandı.



Gazetecilerin yardım erişim noktalarının açılması konusunu gündeme getirip getirmediği sorusuna ise Trump, "Getiriyoruz. Bunu halledeceğiz. Çok büyük bir ilaç ve yiyecek ihtiyacı var" şeklinde cevap verdi.

Netanyahu'nun nasıl yanıt verdiği sorusuna ise Trump, "Bu durumu olumlu karşıladı" şeklinde cevap verdi.

"PAKİSTAN-HİNDİSTAN ARASINDA BÜYÜK GERİLİM VAR"

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe ilişkin de konuşan Trump, Hindistan ve Pakistan'ın liderlerini tanıdığını belirterek, "Bir şekilde bunu halledecekler. Pakistan ve Hindistan arasında büyük bir gerilim var, ancak her zaman vardı" dedi. Trump, her iki ülkenin liderleri ile iletişim kurup kurmayacağı sorusuna yanıt vermedi.