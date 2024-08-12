Robert Fico'ya ve Donald Trump'a suikast girişimlerinin ardından sıradaki ismi açıkladı!

12 Ağustos 2024 16:31 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 16:52

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vulin, Slovakya Başbakanı Robert Fico ve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik silahlı saldırıların ardından sıradaki ismin Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic olduğunu öne sürdü.

Barışçıl çözümleri destekleyenlerin suikasta uğradığını öne süren Vulin, "Fico'ya ve ardından Trump'a suikast girişiminde bulunulduğunda, Başkan Vucic'e hazırlanmasını söyledim. Çünkü Ukrayna konusunda barışçıl bir çözümden yana olan herkese bir şeyler oluyor, birileri onlara ateş ediyor" dedi.

''SUİKASTLAR İSTİHBARAT SERVİSLERİ DESTEKLİ''

Vulin, Vucic'in hayatının, "Sırbistan'ın askeri olarak tarafsız kalmasını, Rusya'ya yaptırım uygulamasını, Kosova'nın bağımsızlığını tanımasını ve Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti'nden vazgeçmesini isteyenlerin tehdidi altında" olduğunu savundu.

Tehdidin Doğu'da olmadığını söyleyen Vulin, "Böyle pek çok şey var ama hiçbiri Doğu'da değil. Vucic ayrıca, ortaya çıkardığımız ve üyeleri firarda olan uyuşturucu gruplarının da tehdidi altında" ifadelerini kullandı.

Büyük organize suçların, güçlü istihbarat servislerinin desteği olmadan yapılamayacağını öne süren Vulin, suikasta uğrama sırasının Sırp lider Vucic'de olduğunu öne sürerek güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

SIRBİSTAN'DA DARBE GİRİŞİMİ HAZIRLIĞI İDDİASI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, geçtiğimiz günlerde Rus istihbarat servislerinden "Sırbistan'da bir darbe girişimi hazırlığı olduğuna dair bir uyarı aldığını" söylemişti.

Vucic, "Rusya'dan resmi bilgi aldık. Bununla ilgileniyoruz. Bir şey yapmayı hayal edenler, yapamazlar. Sırbistan ilerliyor, bunu durduramazlar ve durduramayacaklar. İnsanların endişelenmesine ve kaygılanmasına gerek yok" dedi.