Roberta Metsola yeniden Avrupa Parlamentosu başkanlığına seçildi

16 Temmuz 2024 13:53 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 13:53

Roberta Metsola, bir dönem daha görev yapmak üzere Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığına seçildi. 10'uncu yasama döneminde 5 yıl boyunca görev yapacak 720 milletvekili, ilk oturumda AP Başkanı'nı seçti. Toplam 699 milletvekilinin oy kullandığı seçimde Avrupa Halk Partisi (EPP) adayı mevcut Metsola 562 oy alırken, rakibi Irene Montero'ya ise 61 oy çıktı. 50 vekil ise "çekimser" oy kullandı.

Malta cumhurbaşkanının seçilmesinin ardından, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Avrupa Parlamentosu'nun 14 Başkan Yardımcısının tamamını seçmek zorunda kalacak ve Perşembe günü öğle saatlerinde kendilerinden yeniden Avrupa Komisyonu Başkanı olan Ursula von der Leyen'i onaylamaları veya reddetmeleri istenecek.

ROBERTA METSOLA KİMDİR?

AP Başkanlığını 2,5 yıl daha yürütecek olan Metsola, 1979'da Malta'da doğdu. Metsola, Malta Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alırken siyasetle ilgilenmeye ve gençlik hareketlerinde yer almaya başladı. AP'deki ilk rolü 2013 seçimlerinde milletvekili seçilerek ülkesini Brüksel'de temsil etmek oldu. Metsola, 2020-2022 yıllarında AP'nin Birinci Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Metsola, Ocak 2022'de, aniden vefat eden David Sassoli'nin yerine AP Başkanı olarak seçilerek bu görevi üstlenen en genç isim oldu.