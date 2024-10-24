Roblox oyununda 10 yaşındaki çocuğa cinayet talimatları verdi! Mesajlar kan dondurucu

24 Ekim 2024 15:43 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 16:20

ABD'nin Florida eyaletinde 10 yaşındaki bir çocuğun, 2 aylık bebeği mutfak zeminine düşürmesiyle gerçekleşen yaralanmanın altından korkunç detaylar çıktı. Çevrimiçi oynanan Roblox oyununda 36 yaşındaki Tara Alexis Sykes'ın, 10 yaşındaki çocuğua çeşitli cinayet talimatları verdiği ortaya çıktı.

Sadece 3 ayda 2 binden fazla kişi öldü! Sel başka felaketleri de doğurdu: Milyonlarca kişi göç etmek zorunda kaldı

Sadece 3 ayda 2 binden fazla kişi öldü! Sel başka felaketleri de doğurdu: Milyonlarca kişi göç etmek zorunda kaldı

ABD​'nin Florida​ eyaletinde, 10 yaşındaki bir çocuk, 2 aylık bebeğin ağır yaralanmasına neden olacak şekilde mutfak zeminine düşürmesinin ardından 36 yaşındaki bir Tara Alexis Sykes tutuklandı. Sykes'ın Türkiye'de yasaklanan Roblox isimli çevrimiçi oyun aracılığıyla 10 yaşındaki çocuğa cinayet talimatları verdiği ortaya çıktı.

ROBLOX OYUNUYLA CİNAYET TALİMATLARI

Yetkililer, Sykes'ın çocuk istismarı ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla yargılandığını bildirdi. Ortaya çıkan mesajlar tüm gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Kadının, Roblox oyunundaki sohbet bölümü aracılığıyla çocukla sohbet ettiği, olayın nasıl bebek öldürme noktasına geldiği anlaşıldı.

Tara Alexis Sykes'ın, çocuğa 2 aylık bebeği öldürmesini söylediği ardından evdeki 2 yetişkinin boğazını kesmesini ve delilleri yok etmesi için evi ateşe vermesi gerektiğini söylediği ortaya çıktı.

CİNAYET YOLLARINI AYRINTILI ANLATTI

Escambia County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada Sykes'ın çocuğa öldürme talimatı verdiği, sayısız canice cinayet yolunu ayrıntılı bir şekilde anlattığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sykes, 10 yaşındaki çocuğa bebeği küvette boğmasını, kaynar suyla yakmasını ve bebeği öldürmek için yere bırakmasını söyledi. Ayrıca Sykes, 10 yaşındaki çocuğa, beraberinde geçici olarak birlikte yaşadığı 2 yetişkini, uyurken bıçakla boğazlarını keserek ve yatak çarşaflarını spreyle ıslatıp ateşe vererek evlerini yakarak nasıl öldüreceğini öğretti."