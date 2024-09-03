Robot denizaltılardan Titanik enkazında yeni keşif! Gizemli heykel ve tırabzan bulundu

03 Eylül 2024 14:06 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 14:14

Robot denizaltılar, Titanik'in enkazını araştırma sırasında yeni bir gizemli kayıp heykel keşfetti. Öte yandan görüntüler, 112 yıllık enkazın süregelen bozulma sürecini gözler önüne seriyor.

Bu yaz gerçekleştirilen önemli dalışlarda, Titanik filmindeki ikonik sahneyi anımsatan kayıp tırabzan tespit edildi. Büyük bir tırabzan parçasının artık deniz tabanında yattığı görülüyor.

Elde edilen yeni görüntüler, enkazın 112 yıllık sürede deniz dibinde nasıl çürüyerek değiştiğini gözler önüne seriyor. Uzmanlar, yaklaşık 4,5 metre uzunluğundaki tırabzanın son 2 yılda gemiden deniz tabanına düştüğünü düşünüyor. Bunun sebebi ise 2022 yılında hala yerinde olduğu belgelenmişti.

Araştırmacılar, geminin metal yapısının mikroplar tarafından aşındırılmasıyla oluşan "pas sarkıtları" fenomenini ortaya çıkardı.

BRONZ HEYKEL YILLAR SONRA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Beklenmedik bir gelişme olarak, uzmanların bir daha görüleceğini ummadıkları bir eser bulundu. 1986'da Titanik'in enkazını keşfeden Robert Ballard'ın gördüğü Versailles Dianası adlı bronz heykel, yıllar sonra yeniden görüldü. Yaklaşık 60 cm boyundaki figür, tortuların içinde yüzüstü yatar halde bulundu.

Titanik uzmanı James Penca, BBC'ye verdiği demeçte heykelin önemini vurgulayarak, "Bu, samanlıkta iğne bulmak gibiydi. Birinci sınıf salonunun merkezi olan bu heykelin yeniden keşfi çok önemliydi," dedi.

Bu yaz, RMS Titanic Inc. şirketi, insansız uzaktan kumandalı araçlar kullanarak alanı inceledi. Şirket, Titanik'in kurtarma haklarına sahip ve şimdiye kadar enkazdan 5 bin 500'den fazla nesne çıkardı.