Robotaksiler Avrupa yollarına çıkıyor: İki dev anlaşmaya vardı

ABD merkezli yolculuk paylaşım şirketi Lyft, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çinli teknoloji devi Baidu ile ortaklık kurarak önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa genelinde robotaksileri devreye alacağını duyurdu. İki devin iş birliğiyle birlikte Baidu, Avrupa otonom taksi sektörüne ilk kez girmiş olacak.

ONAY ALIR ALMAZ FAALİYETE BAŞLAYACAK

İlk etapta Almanya ve Birleşik Krallık'ta başlayacak olan proje kapsamında, Baidu'nun elektrikli ve sürücüsüz RT6 modeli robotaksileri, Lyft'in platformu üzerinden yolcularla buluşacak. Projenin uygulanabilmesi için gerekli düzenleyici onayların alınması bekleniyor.

Bu gelişme, Lyft'in geçen hafta tamamladığı önemli bir satın almanın hemen ardından geldi. Şirket, Avrupa'nın önde gelen ulaşım uygulamalarından FreeNow’u 200 milyon dolara bünyesine katarak, 9 ülke ve 180'den fazla şehirde faaliyet göstermeye başladı.

Lyft, müşteri hizmetleri ve filo yönetimi gibi operasyonel süreçleri üstlenirken, Baidu ise araç tedariği ve teknik altyapı konularında sorumluluk alacak. Çinli teknoloji devinin Apollo Go adlı otonom ulaşım servisi halihazırda 15 şehirde 1.000'den fazla araçla faaliyet gösteriyor ve bugüne kadar 11 milyondan fazla yolculuk gerçekleştirmiş durumda.

Bununla birlikte ikili arasındaki ortaklık, Baidu'nun Avrupa’daki ilk ticari robotaksi girişimi olacak.

Öte yandan, Birleşik Krallık hükümeti de robotaksi alanındaki yasal süreçleri hızlandırmış durumda. 2026 baharında ücretli yolcularla ilk test sürüşlerinin başlaması bekleniyor. Uber ve Wayve gibi rakip firmalar da benzer şekilde Avrupa pazarına giriş için hazırlıklarını sürdürüyor.