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Roket festivalinde dehşeti yaşadılar! Kontrolden çıktı, çok sayıda yaralı var

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Haziran 2024 20:51 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 21:01

Tayland'da roket festivali sırasında roketin kontrolden çıkmasıyla insanların eğlencesi kabusa dönüştü. Çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tayland'ın geleneksel ev yapımı roket festivalinde yaşanan kazada çok sayıda kişi korku dolu anlar yaşadı..

 Roi Et eyaletinde yerel halk tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen roket festivalinde facia yaşandı. Yerel saatle 17.00 civarında meydana gelen olayda, fırlatma esnasında yaşanan teknik arıza sonucu 2 metrelik roket kontrolden çıkarak gösteriyi izleyen seyircilerin bulunduğu alana düştü. Kazada 4'ü ağır olmak üzere en az 15 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Roket festivalinde dehşeti yaşadılar! Kontrolden çıktı, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Olay anları gösteriyi izleyen bazı katılımcılar tarafından kayda alınırken, görüntülerde fırlatma rampasında tutukluk yapan roketin daha sonra kalabalığa doğru yönelerek paniğe yol açtığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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