Roketatarlı ve füzeli aşiret kavgasında kısmi ateşkes: 50 kişi öldü, 226 kişi yaralandı

01 Ağustos 2024 15:54 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 16:33

ABD’de hapishanede kavga: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD’de hapishanede kavga: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Afganistan sınırındaki Kurram bölgesinde Boşehra ve Malikel aşiretleri arasındaki toprak paylaşımı kavgasında 50 kişi öldü, 226 kişi yaralandı.

Bir haftayı aşkın süredir devam eden çatışmalarda kısmi ateşkes kararı alındı. Her iki taraf, 2 ay boyunca ateş açmayacak.

Geleneksel bir meclis olan "Jirga" üyeleri, anlaşmayı bozan tarafa 431 bin dolar para cezası verileceğini duyurdu.

AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN AŞİRET KAVGASI

Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında geçen hafta toprak kavgası sebebiyle başlayan tartışmalar, roketatarlar, havan topları ve füzeler de dahil ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalara sahne oldu.

Kurram bölgesinden eski milletvekili Sahid Turi, başlangıçta toprak kavgası sebebiyle çıkan olayların bir süre sonra mezhep çatışmasına dönüştüğünü belirtmişti.

Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver şehrine 218 kilometre uzaklıkta olan Kurram bölgesi, sık sık aşiret ve mezhepler arası çatışmalara sahne oluyor.

Kurram'ın Paraçinar ilçesi, Pakistan'da Şii nüfusun baskın olduğu birkaç yerleşim yeri arasında bulunuyor.