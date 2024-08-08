Roketli füzeli çatışmanın ardından orman yangınına neden olan aşiret kavgası! Orman küle döndü

08 Ağustos 2024 11:35 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:59

Pakistan'da meydana gelen roketli, füzeli aşiret kavgasının ardından İran'ın Loristan eyaletindeki aşiret kavgası gündem oldu. Cinayetle sonuçlanan kavga, orman yangınıyla son buldu.

Hürrem Abad'ın güneyindeki Şehenşah bölgesinde, iki arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan kişilerden biri öldürülünce intikam için harekete geçildi.

Maktulün ailesi, katilin ailesinin tarlasını yakmaya başladı. Tarlanın ateş almasıyla yangın büyüdü ve ormana sıçradı.

YANGINI RÜZGAR BÜYÜTTÜ

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hürrem Abad Doğal Kaynaklar Daire Başkanı Lutfali Biranvend olaya ilişkin bilgi verdi. Biranvend, yangını rüzgarın büyüttüğünü bu yüzden söndürme çalışmalarının da olumsuz yönde etkilendiğini belirtti.



Biranvend, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

PAKİSTAN'DA ROKETLİ, FÜZELİ AŞİRET KAVGASI

Geçtiğimiz haftalarda Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Afganistan sınırındaki Kurram bölgesinde Boşehra ve Malikel aşiretleri arasındaki toprak paylaşımı kavgasında 50 kişi ölmüş, 226 kişi yaralanmıştı.

Bir haftayı aşkın süredir devam eden çatışmalarda kısmi ateşkes kararı alınmıştı. Her iki taraf, 2 ay boyunca ateş açmayacak.

Geleneksel bir meclis olan "Jirga" üyeleri, anlaşmayı bozan tarafa 431 bin dolar para cezası verileceğini duyurmuştu.

Öte yandan Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında toprak kavgası sebebiyle başlayan tartışmalar, roketatarlar, havan topları ve füzeler de dahil ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.