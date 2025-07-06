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 | Selahattin Demirel

Roketli saldırıya uğrayan gemi Kızıldeniz'de battı

Yemen’den 51 deniz mili uzaklıkta Kızıldeniz'de seyreden Liberya bandıralı Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı. Geminin şirketi, saldırıda can kaybı ve yaralanma olmadığını bildirdi.

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Roketli saldırıya uğrayan gemi Kızıldeniz'de battı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 22:38
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 22:38

’de Magic Seas adlı bandralı bir Yunan yük gemisi uğradığı saldırı sonucunda su alarak battı.

SALDIRIDA İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARI DA KULLANILDI

İngiltere merkezli bir denizcilik şirketi ve bir güvenlik firmasının açıklamalarında, "Gemi, ’in güneybatı kıyılarından 51 deniz mili uzaklıkta yol alırken saldırıya uğradı. İlk olarak sekiz küçük bottan açılan silah ateşi ve roketlerle hedef alındı, gemideki güvenlik de ateşe karşılık verdi. Saldırıda ayrıca insansız deniz araçları kullanıldı ve bunlardan 2 tanesi geminin iskele tarafına isabet ederek gemide yangın ve taşınan yükte hasar meydana gelmesine neden oldu" ifadeleri kullanıldı.

CAN KAYBI VE YARALANMA OLMADI

Güvenlik şirketleri geminin mürettebatında can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını belirtirken, gemi işletmecisi firmadan henüz bir açıklama gelmedi. Saldırıyı henüz üstlenen bir taraf çıkmadı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump, Husilerle anlaşmaya varıldığını ve Orta Doğu’daki deniz yollarının artık saldırılara uğramayacağını söylemişti.

Anlaşmaya göre ne ABD ne de , Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’nda birbirini hedef almayacak, böylece seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari deniz trafiğinin kesintisiz akışı güven altına alınacaktı. Husiler, Haziran ayında ise ABD’yi, ’in İran’ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırılara katılması halinde gemilerinin hedef alınacağı konusunda uyarmıştı.

ETİKETLER
#İsrail
#libya
#yemen
#husiler
#kızıldeniz
#Gemi Saldırısı
#Dünya
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