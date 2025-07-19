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 | Yusuf Özgür Bülbül

Roma'da Trevi Çeşmesi'nin ışıkları Gazze için söndü!

Roma'da tarihi Trevi Çeşmesi'nin ışıkları Gazze için söndürüldü. Çeşmenin arkasındaki tarihi Poli Sarayı'nın ön cephesine de "Gazze'de savaşı durduralım" yazısı yansıtıldı.

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Roma'da Trevi Çeşmesi'nin ışıkları Gazze için söndü!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 02:16
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 02:19

İtalya'nın başkenti 'nın simge yapılarından Trevi Çeşmesi'nin (Fontana di Trevi) ışıkları, saldırısı ve ablukası altındaki Gazze için söndürüldü.

Roma Belediyesi Meclisi'nin geçen ay aldığı karar doğrultusunda, "Roma sessiz kalmayacak" çağrısıyla, Gazze'de ateşkes olması için tarihi Trevi Çeşmesi'nin ışıkları dün yerel saatle 22.00 ile 23.00 saatleri arasında 1 saatliğine söndürüldü.

Roma'da Trevi Çeşmesi'nin ışıkları Gazze için söndü!

İSRAİL'İ PROTESTO ETTİLER

Çeşmenin arkasındaki tarihi Poli Sarayı'nın ön cephesine de "Gazze'de savaşı durduralım" yazısı yansıtıldı. Gazze için sembolik de olsa bir çağrı yapan bu girişim dolayısıyla destekçisi bir grup da ellerindeki Filistin bayraklarıyla çeşmenin önüne gelerek, Gazze'de soykırım yapan İsrail'i etti.

Roma'da Trevi Çeşmesi'nin ışıkları Gazze için söndü!

Grup, Roma Belediyesi'nin girişiminde yer alan "Gazze'de savaşı durduralım" yazısına tepkilerini, "Gazze'deki bir savaş değil, bir soykırım" yazılı bir döviz açarak gösterdi.

Bazı grup üyeleri de "Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilere yaptıklarının daha kötüsünü, şimdi İsrail'in Filistinlilere yaptığı" yönünde slogan atarken, bu duruma sessiz kaldıkları gerekçesiyle ABD'yi ve Avrupa Birliği'ni suç ortağı olmakla suçladı.

Roma'da Trevi Çeşmesi'nin ışıkları Gazze için söndü!

Grup bir süre "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun", "Nehirden denize özgür Filistin" şeklinde slogan attı. Trevi Çeşmesi'nde bu etkinlik ve eylem, tarihi yapıyı görmeye gelenlerin de ilgisini çekti. Bazı ziyaretçilerin, Filistin destekçisi grubun attığı sloganlara destek verdiği görüldü.

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#İsrail
#Roma
#filistin
#protesto
#gaza
#Trevi Çeşmesi
#Dünya
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