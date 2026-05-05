Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Romanya'da hükümet düştü! Gensoru oy çokluğuyla kabul edildi

Romanya'da gensoru oy çokluğuyla kabul edildi, hükümet düştü. Romanya Meclisinde yapılan oylamada oturuma katılan 402 milletvekilinden 281'i gensoru için "evet" oyu kullandı.

'da merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) tarafından Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümetin düşürülmesi için yapılan gensoru oy çokluğuyla kabul edildi.

Romanya'da merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) tarafından Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümetin düşürülmesi için verilen gensoru, oy çokluğuyla kabul edildi.
Romanya Meclisi'nde yapılan oylamada 402 milletvekilinden 281'i gensoru lehine oy kullandı.
PSD, aşırı sağcı AUR ve PACE-Öncelik Romanya tarafından meclise sunulan gensoru önergesi kabul edildi.
Gensoru önergesi, 'Ekonomiye zarar veren, halkı yoksullaştıran ve devlet varlıklarını hileli satmayı amaçlayan 'Bolojan Planı' durdurulsun' başlığıyla hazırlandı.
Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, sonuç ne olursa olsun ülkesinin 'Batı yönelimini' koruyacağını belirtti.
Bolojan'ın başbakanlığındaki hükümet Haziran 2025'te güvenoyu alarak göreve başlamıştı.
PSD, 20 Nisan'da Başbakan Bolojan'a siyasi desteğini geri çektiğini belirtmiş, 23 Nisan'da 7 PSD'li bakan istifa etmişti.
BOLOJAN HÜKÜMETİ DÜŞTÜ

Romanya'daki en büyük parti konumundaki PSD, aşırı sağcı AUR ve PACE-Öncelik Romanya tarafından meclise sunulan gensoru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi. Böylelikle, mevcut Bolojan hükümeti düşürülmüş oldu.

Yerel medyadaki haberlerde, Bolojan'ın oylama sırasında meclisten çıktığı ifade edildi.

GENSORU: 'BOLOJAN PLANI' DURDURULSUN

Gensoru önergesinin "Ekonomiye zarar veren, halkı yoksullaştıran ve devlet varlıklarını hileli satmayı amaçlayan 'Bolojan Planı' durdurulsun" başlığıyla hazırlandığı belirtildi.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan da oylamadan önce yaptığı açıklamada, sonuç ne olursa olsun ülkesinin "Batı yönelimini" koruyacağını kaydetti.

ROMANYA'DA NELER OLDU?

Romanya'da Bolojan'ın başbakanlığındaki hükümet Haziran 2025'te parlamentoda güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

PSD, 20 Nisan'da Başbakan Bolojan'a siyasi desteğini geri çekme kararı aldığını belirtmiş, 23 Nisan'da kabinede görev alan 7 PSD'li bakan istifa etmişti. Bu adımların ardından AUR da mevcut hükümete karşı olduklarını ifade ederek, PSD ile gensoru önergesi hazırladıklarını duyurmuştu.

