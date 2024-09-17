Romanya'da korku dolu anlar: Parlamento binası ateşe verildi!

17 Eylül 2024 21:59 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 22:08

Avrupa'nın en büyük binası olan Romanya parlamentosunun ziyaretçi bölümü ateşe verildi. Yaklaşık 300 kişinin binadan tahliye edildiği, yangın çıkaran şahsın olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Romanya​'nın başkenti Bükreş​'teki parlamento binasında kimliği belirsiz bir şahıs, ziyaretçi bölümünü ateşe verdi. Binadaki 300 kişi tahliye edilirken, polis kayıplara karışan saldırganı arıyor.

KORKU DOLU ANLAR!

Romanya'nın başkenti Bükreş'te Temsilciler Meclisi, Senato, Anayasa Mahkemesi, çeşitli devlet kurumları ve 3 müzeye ev sahipliği yapan parlamento binasında korku dolu anlar yaşandı. Polisten yapılan açıklamada, kimliği belirsiz bir şahsın parlamento binasının ziyaretçi bölümünü ateşe verdiği ifade edildi.

Yaklaşık 300 kişinin binadan tahliye edildiği, yangın çıkaran şahsın olay yerinden kaçtığı aktarıldı. Saldırının nedeni bilinmezken, olayda yaralanan olmadı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.