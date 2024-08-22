Rus asker kendi birliğini havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı! İşte o anlar

22 Ağustos 2024 10:41 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 10:45

Rusya Özgürlük Lejyonu'ndan yardım alan 'Silver' kod adlı bir Rus askeri, kendi birliğinin üssünü havaya uçurup, Ukrayna'ya kaçtı. O anlara dair video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde, askerlerin silahlarını temizlediği, sohbet ettiği anlarda FPV drone pilotu olan Silver'ın bodrum katında bulunan yatakhaneyi patlamasından kaynaklı yangın çıktığı görülüyor.

Raporlara göre, olay Storm-Z birliğinde yani eski mahkumlardan ve eski paralı askerlerden oluşan birlikte meydana geldi. Yangında 15 asker yaralandı, tabur komutanın ise ağır yaralı olduğu belirtildi.

Silver, birliğin üssünden ayrıldıktan sonra dışardaki yola piyade mayınları bıraktı. Aylar öncesinden belirlenen bir rotayı izleyerek Ukrayna'ya kaçtı.

''PUTİN İÇİN ÖLMEK İSTEMİYORUM''

Silver, Kiev'e ulaştığında düzenlenen bir basın toplantısında, birliğinin gerçekleştirdiği vahşetlere tanık olduğunu bu yüzden büyük bir hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Rus lider Vladimir Putin için ölmek istemediğini dile getiren Silver, savaşa anavatanını korumak için dahil olduğunu da belirtti.

RUSYA'YA KARŞI SAVAŞACAK

FRL'deki "Caesar" kod adlı bir komutan, Telegraph'a yaptığı açıklamada, bu taraf değiştirmenin "zeki, cesur insanların" Putin rejimini nasıl devirebileceğini gösterdiğini söyledi.

Drone pilotunun yakında ön cepheye katılarak Putin'in güçlerine karşı savaşacağını da ekledi.

UKRAYNA'YA İSTİHBARAT SAĞLADI

Ukrayna askeri istihbarat direktörlüğünden bir sözcü, "Silver"ın Rus savaş planları ve birlik konumları hakkında "değerli istihbarat" sağladığını söyledi.