Rus atlet, 650 tonluk treni çekti: Dünya rekoru kırdı

08 May 2024 10:11 - Güncelleme : 08 May 2024 10:14

Rus atlet Denis Vovk, Rusya’nın St. Petersburg kentindeki tren istasyonunda yeni bir dünya rekoru denemesinde bulundu. Daha önce 650 ton ağırlığındaki treni yarım metre hareket ettiren Vovk, bu kez aynı treni 37 saniye içinde 1.48 metre çekmeyi başardı.

Özel hazırlanan halatlar ve rayların arasına yerleştirilen düzenekten destek alarak treni çeken Vovk’un rekor kırdığı anları performans eğitmenleri ve gazeteciler de yakından takip etti.

Rus görevliler, rekorun tescili için tüm görüntü ve belgeleri Guinness Rekorlar Kitabı temsilcilerine ileteceklerini belirtti.

BİR SONRAKİ HEDEF DENİZALTI

Rus Demiryolu Şirketi tarafından yayınlanan görüntülerde, rekor denemesi için istasyonda bulunanların treni çekerken zorlanan Vovk’a motive edici sözler sarf ettiği görüldü.

Rekor kıran performansının ardından açıklama yapan Denis Vovk, bir sonraki aşamada denizaltı çekmek istediğini vurguladı.