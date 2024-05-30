Rus bakan Lavrov'dan ABD'ye gözdağı: Nükleerle tehdit etti

30 May 2024 09:39 - Güncelleme : 30 May 2024 09:51

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, RIA Novosti'ye verdiği son röportajında ABD'ye gözdağı verdi ve nükleerle tehdit etti. Lavrov, ABD'nin orta ve kısa menzilli füzelerini Avrupa'da veya Asya-Pasifik bölgesinde konuşlandırması durumunda Rusya'nın nükleer caydırıcılık alanında önlemler alacağını söyledi.

Rus bakan Lavrov, "Nükleer caydırıcılık alanında ek adımları göz ardı etmiyoruz : sonuçta gelişmiş Amerikan füzeleri, nükleer kuvvetlerimizin idari konumlarını ve yerlerini kapsayabilecek. Bize ABD ve NATO'nun Ukrayna'nın hiçbir yerinde durmayacaklarını anlatmaya çalışıyorlar" dedi.

"Şu anda yürütülen stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına ilişkin Rusya-Belarus askeri spor salonlarının düşmanlarımızın aklını başına getireceğine inanıyoruz."

''SADECE MOSKOVA DEĞİL, ÇİN İÇİN DE BİR SORUN''

Lavrov, "Amerikan füzelerinin konuşlandırılması sadece Moskova için değil, aynı zamanda Pekin için de bir sorundur; bu nedenle Çin ve Rusya, Washington'ın sorumsuz davranışına karşı koymak için iş birliğini yoğunlaştırma konusunda anlaştılar." dedi.

UKRAYNA İLE SİYASİ ÇÖZÜM ŞARTLARI

Ancak Lavrov, RIA Novosti'ye teorik olarak Ukrayna'da siyasi çözümü "hızlandırmanın" mümkün olduğunu, ancak "sadece Batı'nın silah tedarikinin kesilmesi ve Kiev'den gelen düşmanlıkların sona ermesi durumunda" olduğunu söyledi.

Bakan Lavrov, Çin'in Rusya ve Ukrayna'yı kapsayan bir barış konferansı düzenleyebileceğini söyledi. Lavrov, böyle bir konferansın düzenlenmesinin Pekin'in Ukrayna krizini çözme çabalarının devamı olacağını tahmin etti.