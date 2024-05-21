Rus Bakan Lavrov'dan Filistin devleti çıkışı: İsrail ve ABD engelliyor

21 May 2024 15:17 - Güncelleme : 21 May 2024 15:29

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Rus bakan Lavrov, İsrail-Gazze savaşına değindiği konuşmasında, Filistin devletinin kurulması gerektiğini belirtti.

Lavrov, "Filistin devleti kurulmadan Avrasya'nın bu bölgesinde güvenliğin sağlanmasının mümkün olmadığı yönünde ortak görüşe vardık. Hem İsrail hem de İsrail'i destekleyen ABD, bu süreci (Filistin devletinin kurulması) her türlü engellemeye çalışıyor." diye konuştu.

''BATI AVRASYA'NIN TAMAMINI KONTROL ALTINA ALMAK İSTİYOR''

Lavrov, Batı’nın Avrasya'ya yönelik siyasetine ilişkin, "ABD liderliğindeki Batı, Avrasya’nın tamamını kontrol altına almaya çalışıyor. NATO ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri, yapılarını Asya’da entegre etmeye ve bölge ülkelerini kendilerine tabi kılmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

''BATI RUSYA'YA ÜLTİMATOM İÇİN TOPLANACAK''

İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran'da yapılacak Ukrayna ile ilgili barış konferansını değerlendiren Lavrov, bu konferansın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin ültimatom niteliğindeki barış formulünü ele almak için düzenlendiğini belirterek, "Batı'nın, Rusya Federasyonu'na ültimatom koymak için ülkeleri Ukrayna konulu konferansa çekme çabaları saçma." diye konuştu.

Kore Yarımadası'ndaki duruma da değinen Lavrov, ABD ve müttefiklerinin buradaki durumu bozmaya çalıştığını söyledi.