Rus bakan Sergey Lavrov'dan ABD'ye 'şakalı' uyarı: Kırmızı çizgimizi iyi biliyorlar

04 Eylül 2024 16:39 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 17:01

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi yeniden uyardı. Ukrayna'ya füze desteği sağlama konusunda açıklamalarda bulunan Lavrov, Washington'ın, Rusya'nın kırmızı çizgilerini gayet iyi bildiğini, bu konuda şaka yapılmaması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya devlet kanalına yaptığı açıklamada, ABD'Nin Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarında kullanılması için seyir füzesi sağlama planları konusunda konuştu.

Bakan Lavrov, ABD'nin füze yollama kararının kendisini şaşırtmayacağını, Washington'ın kendi koyduğu eşiği çoktan geçtiğini, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin ise bu durumdan faydalandığını söyledi.

Lavrov, “ABD kırmızı çizgilerimiz hakkında şaka yapılmaması gerektiğini anlamalı. Onlar, kırmızı çizgilerimizin nerede olduğunu çok iyi biliyor.” dedi.

ABD'YE MESAJ

ABD'de hala Ukrayna’ya silah sevkiyatının sonuçlarını değerlendirebilecek makul kişilerin bulunduğunu kaydeden Lavrov, "ABD'nin çıkarlarının dikkate alınacağını umuyorum." diye konuştu.

ABD’nin kendisine dokunulmayacağından emin olduğu düşüncesini taşıdığını söyleyen Lavrov, Washington’ın sonradan Rusya Federasyonu ile yeniden onaylanan ve geliştirilen Sovyet-Amerikan stratejik istikrar anlaşmalarının dayandığı tüm ilkeleri yok ettiğini savundu.

Amerika'nın Rusya ile karşılıklı stratejik caydırıcılık duygusunu kaybetmeye başladığına dikkati çeken Lavrov, bunu çok “tehlikeli” olarak nitelendirdi.