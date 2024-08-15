Rus balerine şoke eden ceza: Ukrayna'ya 51.80 dolar bağışladığı için 12 yıl hapis yatacak

15 Ağustos 2024 13:12 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 13:29

Uçağı kaçıran yolcu sinir krizi geçirip çalışanlara saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Uçağı kaçıran yolcu sinir krizi geçirip çalışanlara saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı

ABD'de yaşayan 33 yaşındaki Rus balerin Ksenia Karelina, Ukrayna'ya bağışladığı 51.80 dolar nedeniyle vatana ihanetle suçlandı. 10 senedir ABD'de yaşayan çifte vatandaş Karelina, ailesini görmek için gittiği Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde tutuklandı.

12 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Erkek arkadaşının uyarısına rağmen Rusya'ya gitmenin güvenli olduğunu söyeleyen Karelina, henüz havalimanına ayak bastığı sırada telefonu incelendi. Yekaterinburg'da kapalı bir duruşmada suçlamayı kabul eden Karelina, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yekaterinburg gözaltı merkezindeki zorlu koşulları erkek arkadaşına yazdığı bir mektupta anlatan Karelina, haftada sadece 1 kez duş almasına izin verildiğini, hücresinde sıcak suya erişimi olmadığını söyledi.

Ayrıca ışıkların sürekli açık olduğunu ve uyumasını zorlaştırdığını söyledi. Her gün sabah 6'da uyandığını ve akşam 10'da yatağa girmesi gerektiğini söyledi.