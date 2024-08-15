Rus balerine şoke eden ceza: Ukrayna'ya 51.80 dolar bağışladığı için 12 yıl hapis yatacak
ABD'de 10 yıldır yaşayan çifte vatandaş Ksenia Karelina, Rusya'ya aile ziyaretine gittiği sırada tutuklandı. Karelina'nın tutuklanma sebebinin ise Ukrayna'ya destek sağlayan bir hayır kurumuna 51.80 dolar bağışta bulunması olduğu öğrenildi.
ABD'de yaşayan 33 yaşındaki Rus balerin Ksenia Karelina, Ukrayna'ya bağışladığı 51.80 dolar nedeniyle vatana ihanetle suçlandı. 10 senedir ABD'de yaşayan çifte vatandaş Karelina, ailesini görmek için gittiği Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde tutuklandı.
12 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Erkek arkadaşının uyarısına rağmen Rusya'ya gitmenin güvenli olduğunu söyeleyen Karelina, henüz havalimanına ayak bastığı sırada telefonu incelendi. Yekaterinburg'da kapalı bir duruşmada suçlamayı kabul eden Karelina, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Yekaterinburg gözaltı merkezindeki zorlu koşulları erkek arkadaşına yazdığı bir mektupta anlatan Karelina, haftada sadece 1 kez duş almasına izin verildiğini, hücresinde sıcak suya erişimi olmadığını söyledi.
Ayrıca ışıkların sürekli açık olduğunu ve uyumasını zorlaştırdığını söyledi. Her gün sabah 6'da uyandığını ve akşam 10'da yatağa girmesi gerektiğini söyledi.