Rus basınından Bugatti provokasyonu: Zelenkiy'nin eşi Olena satın aldı iddiası

02 Temmuz 2024 10:47 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 11:04

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi şiddetli çatışmalarla 2 yılı aşkın süredir devam ederken bir yandan da provokasyonlar sürüyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın devam eden savaş sırasında kendisine sınırlı sayıda üretilen, 4,5 milyon euro'ya satılan bir Bugatti aracı aldığı öne sürüldü.

RUS BASINI PROVOKASYONU SÜSLEDİ

Rus basınında yer alan haberlerde, aracın başlangıç fiyatının 3,9 milyon euro olduğu fakat Zelenska'nın özel opsiyonlu bir araç istediği bu yüzden fiyatının 4,5 milyon euro'ya çıktığı yazıldı.

İddialara göre, Bugatti Tourbillon'a sahip olacabilecek 250 kişiden biri Olena Zelenska'ymış gibi lanse edildi.