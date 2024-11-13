Rus bombardıman uçakları Karadeniz'de! Bakanlıktan açıklama geldi

13 Kasım 2024 09:04 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 09:12

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Rus bombardıman uçağının Karadeniz'deki uluslararası sularda planlı uçuş gerçekleştirdiğini ifade etti. Bombardıman uçaklarına "Su-30CM" ve "Su-27" tipi savaş uçaklarının da eşlik ettiği belirtilirken uçuşun uluslararası kurallara uygun şekilde yapıldığı kaydedildi.

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tu-22M3" tipi 2 Rus bombardıman uçağının, Karadeniz'deki uluslararası sularda planlı uçuş gerçekleştirdiği ifade edildi.

Bu uçaklara "Su-30CM" ve "Su-27" tipi savaş uçaklarının eşlik ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, uçuşun 5 saat sürdüğü belirtildi.

Ayrıca, "Tu-95 MS" tipi 2 stratejik bombardıman uçağının da Barents Denizi üzerinde planlı uçuş yaptığı aktarıldı.

ULUSLARARASI KURALLARA UYGUN

Rus uçaklarının Arktik, Kuzey Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Karadeniz ve Baltık Denizi'nde düzenli olarak uçuş yaptığı belirtilen açıklamada, uçuşların hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde yapıldığı kaydedildi.