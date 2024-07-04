Rus ebeveynleri Kuzey Kore endişesi sardı! Putin kampa gönderecek

04 Temmuz 2024 13:49 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 14:15

Yeni dünya savaşının safları belli oluyor! Kuzey Kore savaşa dahil oluyor

Yeni dünya savaşının safları belli oluyor! Kuzey Kore savaşa dahil oluyor

24 yıl aradan sonra geçen ay Kuzey Kore'ye ziyaret gerçekleştiren Devlet Başkanı Kim Jong-un ile bir araya gelen Rusya lideri Vladimir Putin'in Rus çocukları Kuzey Kore'ye yaz kampına göndereceği açıklandı.

Rus yetkililer, Kim Jong-un'un büyükbabası tarafından 1960 yılında Kuzey Kore'nin doğu kıyısında inşa edilen Songdowon kampına gençlik örgütüne üye çocukların tatile gönderileceğini duyurdu. "Disiplin eğitimi" adı altında Rus çocuklar, 5 yıl aradan sonra kampı ziyaret eden ilk grup olacak.

Putin'in gençlik örgütü Birinci Hareket'in başkanı Grigory Gurov, Rus ebeveynlerin endişelerine rağmen, "Şimdi delegasyonumuzu oluşturacağız. Oradaki koşullar iyi." ifadelerine yer verdi.

KUZEY KORE LİDERLERİNİN HEYKELLERİNİ TEMİZLİYORLAR

İngiliz Times gazetesine göre içinde akvaryum, su parkı, tiyatro ve plaj olan 1200 kişilik kamp daha önce sıkı disiplin kuralları nedeniyle eleştirilere konu olmuştu. Daha önce kampta kalan bazı Ruslar, sabahın köründe Kuzey Kore liderlerinin heykellerini temizlemeye zorlandıklarını anlatmıştı.

2015'te kampta kalan Yuri Frolov, Beyaz Saray'ın bombalandığı bir çizgi film izleyip sürekli marş söylediklerini anlattı. Frolov, iki hafta boyunca pirinç yemekten bir deri bir kemik kaldığını da ifade etti.