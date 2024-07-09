Rus Gaz şirketinin açtığı dava sonuçlandı! Volkswagen için tazminat cezası

09 Temmuz 2024 14:42 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 14:43

Dünyada en az satan otomobiller belli oldu! Listede BMW, Volvo, Audi, Toyota gibi markaların şaşırtıcı satış rakamları ortaya çıktı

Dünyada en az satan otomobiller belli oldu! Listede BMW, Volvo, Audi, Toyota gibi markaların şaşırtıcı satış rakamları ortaya çıktı

Rus GAZ şirketinin Alman devi Volkswagen şirketine açtığı dava Rusya’daki bir mahkemede sonuçlandı. Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrindeki bir mahkemede görülen davada, GAZ’ın Volkswagen aleyhine açtığı dava görüldü.

ALMAN ŞİRKETE TAZMİNAT CEZASI

Volkswagen’in GAZ şirketini maddi zarara uğrattığı hükmüne varan mahkeme, Alman şirkete 16,9 milyar ruble tazminat cezası verdi.

GAZ şirketi, Volkswagen’i devam eden sözleşmelerdeki üretim ve parça sevkiyatına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemekle ve bazı sözleşmeleri tek taraflı bir şekilde sonlandırmakla suçlamıştı.

RUSYA'DAN ÇEKİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Volkswagen, Mayıs 2023’te Rusya’daki varlıklarını bir Rus şirketine satarak ülkeden çekildiğini duyurmuştu.

Rusya Ticaret Bakanı Anton Alihanov, dün yaptığı açıklamada, Volkswagen'in Kaluga'daki eski fabrikasında seri otomobil üretimine başlandığını bildirmişti.