Rus güçleri sivilleri hedef aldı! Ukrayna'ya füzeli saldırı: 2'si çocuk çok sayıda kişi öldü

18 Kasım 2024 10:24 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:52

Ukrayna'nın kuzeydoğusunda Sumi şehri, Rus güçlerinin hedefi oldu. Füzeli saldırıda 2'si çocuk 10 kişi hayatını kaybederken 8'i çocuk 55 kişi yaralandı.

Rusya​, Ukrayna​'ya saldırılarda sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ukrayna'nın kuzeydoğusunda bulunan Sumi şehrindeki 9 katlı bir binaya Rus güçleri füzelerle saldırdı. Saldırıda 2'si çocuk 10 kişi hayatını kaybederken 8'i çocuk 55 kişi yaralandı. Çok sayıda araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

ŞEHİR CEHENNEME DÖNÜŞTÜ

Sumi Askeri Yönetimi Başkanı Vladimir Artyukh yaptığı açıklamada, “Sumi şehri pazar akşamı cehenneme dönüştü, Rusya'nın topraklarımıza getirdiği bir trajedi” dedi. Artyukh, şehre yapılan bir başka füze​ saldırısının da kritik alt yapıyı vurduğunu ve şehri elektriksiz bıraktığını belirtti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi ise 400'den fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

UKRAYNA'DAN 59 İHA'LI SALDIRI​

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca 59 Ukrayna insansız hava aracının (İHA) imha edildiği aktarıldı. Açıklamaya göre, imha edilen İHA'lardan 2'si başkent Moskova'ya doğru ilerliyordu, 45 İHA da Bryans bölgesinde düşürüldü. Diğer İHA'lar ise Kursk, Belgorod, Tula bölgelerinde imha edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, “İlk bilgilere göre, enkazın düştüğü yerde herhangi bir hasar ya da can kaybı yok” dedi.