Rus hedeflerini vur ödülü kap! Askerler savaşı video oyununa çevirdi

Ukrayna, savaş sırasında askerlerinin daha fazla Rus askerini öldürmeye teşvik etmek adına yeni bir program başlattı. Program kapsamında video oyunlarında kullanılan türden bir puan sistemi geliştirildi. "Army of Drones Bonus" (Dron ordusu bonusu) isimli programla, Ukraynalı askerlerin yok ettikleri Rus birliği başına puan toplayacağı belirtildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, "Army of Drones Bonus" (Dron ordusu bonusu) adlı yeni bir askeri program başlattıklarını duyurud. Program kapsamında Ukraynalı İHA operatörlerinin, Rus hedeflerini vurduklarını kanıtlayan videolar yüklemeleri halinde video oyunlarındakine benzer şekilde puanlarla ödüllendirileceği belirtildi. Askerler ise biriktirdikleri bu puanlar ile birliklerine yeni ekipman talebinde bulunabilecek.

Ukrayna ordusu, teknolojik olarak daha ileri seviyedeki ekipmanları daha fazla Rus hedefi imha eden birliklere tedarik etmek için geliştirildiğini açıkladı. Army of Drones Bonus'un bu kapsamda Brave 1 Market adlı yeni bir çevrimiçi silah marketiyle entegre edileceği belirtildi.

Fedorov, hafta sonu Kiev'de düzenlenen askeri teknoloji konferansında yaptığı konuşmada programa ilişkin, "Brave 1 Market, ordu için Amazon gibi olacak, askeri birliklerin savaş cephesinde ihtiyaç duydukları teknolojileri doğrudan satın alabilmelerine olanak tanıyacak." ifadelerini kullandı.

PUAN SİSTEMİ VİDEO OYUNLARINDAN ESİNLENİLDİ

ABD merkezli Politico'nun haberine göre, başlatılan program video oyunlarında olduğu gibi her türden öldürmeye puan veriyor. Askerler; Rus teçhizatlarına hasar verdiklerinde 20 puan, bir tankı yok ettiklerinde 40 puan, kalibreye bağlı olarak bir mobil roket sistemini yok ettiklerinde en fazla 50 puan ve bir düşman askerini öldürdüklerinde 6 puan elde ediyor.

Ukrayna ordusu, askerlerin, hedeflere verdikleri hasarı kanıtlayan video görüntülerini ordunun Delta iletişim ve durumsal farkındalık sistemine yüklemelerini istedi.

'YOK EDİYORSUN, PUAN ALIYORSUN"

Ukraynalı yetkili, askerlerin geçen yıldan beri aldıkları özel dijital puanları yeni silahlarla takas etmek için kullanabileceğini açıkladı. Brave 1 Market'te her bir silah için ayrı fiyat uygulanacağı da kaydedildi.

Ukrayna ordusu, bu uygulamaya örnek olarak yeni nesil bir Vampir dronunun maliyetinin 43 puan olduğunu ifade ederek, Ukrayna hükümetinin sipariş edilen dronların parasını ödeyeceğini ve bunları bir hafta içinde talep eden birime teslim edeceğini ifade etti.

Fedorov, "Kısacası, yok ediyorsun, puanları alıyorsun, puanları kullanarak bir drone satın alıyorsun" diye konuştu.

BRAVE 1'DA BİNİN ÜZERİNDE TEÇHİZAT ÇEŞİDİ MEVCUT

Ukraynalı bakan, ordunun seçkin dron savaş birimlerinden biri olan Magyar's Birds'ün başarılarına da işaret etti. Fedorov, 16 bin 298'den fazla puan toplayan birimin gece operasyonları için 500 dronu, 100 Vampir dronu ve 40 keşif dronu satın alabileceğini vurguladı.

Fedorov, amacın "en etkili birimlere daha fazla ekipman yönlendirilmesi" olduğunu kaydederek, programın bürokratik prosedürleri atlatmaya ve silahları doğrudan üreticilerden satın almaya yardımcı olacağının altını çizdi. Bugün itibariyle Brave 1 pazarında; dronlar, robotik sistemler, elektronik harp sistemleri ve parçaları, yapay zeka sistemleri ve diğer silahlara kadar binin üzerinde teçhizat çeşidinin bulunduğu bildirildi.

Brave 1'da askerlerin teçhizatlara ilişkin kullanıcı deneyimlerini paylaşabileceği bir yorum kısmı da açıldı.

"SAVAŞ KURALLARINI DEĞİŞTİREN BİR MEKANİZMA"

Fedorov'a göre, düşman birliklerini öldürerek puan kazanma sistemi, birlikler arasında rekabeti de teşvik etti. Ukrayna ordusu, şimdiye kadar ordunun dron birliklerinin yaklaşık yüzde 90'ının puan kazandığını duyurdu. Fedorov, birliklerin yüksek puanlar kazanması nedeniyle, Kiev yönetiminin talep edilen teçhizat tutarını karşılayabilmek için dron lojistiğini yeniden düzenlemek zorunda kaldığını öne sürdü.

Ukraynalı bakan, durumu "O kadar hızlı öldürmeye başladılar ki Ukrayna'nın yeni İHA'ları teslim etmeye vakti yok" diye niteledi ve sistemin Rus hedeflerinin imhasına ilişkin ordu verilerinin de iyileştirilmesine yardımcı olarak savaş alanındaki istihbaratı artırdığını vurguladı.

Fedorov, Ukrayna hükümetinin sistemi "daha ölümcül hale getirmek için" sürekli olarak ayarlamalar yaptığını da sözlerine ekleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin, piyade imhası için puan sayısını ikiden altıya çıkardık ve bu, bir ayda yok edilen düşman sayısını iki katına çıkardı. Bu sadece bir motivasyon sistemi değil, bu, savaş kurallarını değiştiren bir mekanizma."