Rus lider Putin, Almanya'nın eski Şansölyesi Merkel'den özür diledi: Bunu bir daha yapmayacağım

29 Kasım 2024 11:24 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 11:31

Almanya'nın ilk kadın Şansölyesi Angela Merkel, İngilizce adıyla ''Freedom: Memoir 1954-2021'' (Özgürlük: Anılar 1954-2021) isimli kitabını yayınladı. Rus lider Vladimir Putin, Merkel'in kitabını okuduktan sonra kendisinden özür diledi.

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel, siyasi hayatındaki anılarını yazdığı, Almanca ismiyle ''Freiheit (Özgürlük)'' kitabıyla son zamanların en çok konuşulan ismi haline geldi. Eski Şansölye Merkel'in anılarını okuyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin​, yaptığı hatanın farkına vardı ve Merkel'den özür diledi.

2007 yılında Putin ile yaptıkları toplantıyı anlatan Merkel, Rus liderin 'güç gösterisi yapmak için' evcil hayvanını toplantıya soktuğunu ve kendisini rahatsız ettiğini yazdı.

''BENİ TEKRAR GÖRMEYE GELME İHTİMALİN...''

Putin, Merkel'in yayınlanan kitabının ardından eski şansölyeden özür diledi. Toplantıya köpeğini getirerek kendisini kasıtlı olarak korkutmak istemediğini söyleyen Rus lider şunları yazdı:

"Köpeklerden korktuğunu bilmiyordum Angela, lütfen beni affet, sana acı çektirmek istemedim. Aksine, konuşmamız için uygun bir atmosfer oluşturmak istedim. Beni tekrar görmeye gelme ihtimalin varsa, ki bunun pek olası olmadığının farkındayım, bunu hiçbir koşul altında tekrar yapmayacağım.''

''PUTİN KEYİF ALIYORDU''

2007 yılında Rusya'nın güneyindeki Soçi şehrinde gerçekleşen görüşmede Putin'in siyah Labrador cinsi köpeği "Kony", toplantı​ odasına girerek Merkel'e yaklaştı.

Öte yandan eski şansölye anılarında "Putin'in yüz ifadelerinden olup bitenlerden keyif aldığı açıkça belliydi" diye yazdı.