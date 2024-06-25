Rus lider Putin, ateşkes engeli olarak Batı'yı işaret etti! Ukrayna'ya şartlarını yineledi

25 Haziran 2024 13:04 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 13:31

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da başlayan 10. Primakov Okumaları Uluslararası Forumu katılımcılarına mesaj gönderdi. Rus lider, bu forumda, küresel ekonomi ve siyasetle ilgili güncel konuların ele alındığına işaret etti ve Ukrayna ile savaşa değindi.

Putin, "Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabilecekleri" yönündeki ateşkes teklifini yinelerken Batı'nın bu teklife rasyonel yaklaşmadığını söyledi.

Putin'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Teklifimizin özüne bakmak istemeyen Batılı siyasetçilerin aksine, foruma katılanların bu konuya rasyonel bir şekilde yaklaşacaklarını, bu teklifin gerçekten çatışmaların durdurulmasını öngördüğünü ve meselenin siyasi diplomatik yollarla çözüm sürecine geçişini görebileceklerini umuyorum.''

PUTİN'DEN BIRCS VURGUSU

Öte yandan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS'in önemine işaret eden Putin, bu yapının dünyada birçok ülkenin çıkarlarını temsil ettiğini söyledi. Putin, "BRICS, dikte ve zorlayıcı baskılardan bağımsız eşitlik ilkelerine dayalı adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşa edilmesi sürecinde öncülük ediyor." değerlendirmesinde bulundu.