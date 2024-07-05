Rus lider Putin dünyaya nükleer kapasiteli 'Yars' füzesiyle gözdağı verdi

05 Temmuz 2024 11:23 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 11:44

Rusya-Ukrayna savaşı şiddetli çatışmalarla devam ederken Rus lider Vladimir Putin, dünyaya gözdağı vermeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'nin planlı eğitim programı kapsamında gerçekleştirilen tatbikatı duyurdu.

NÜKLEER KAPASİTELİ BALİSTİK 'YARS' FÜZESİ

Tatbikatta, nükleer saldırı kapasiteli kıtalararası balistik füze olarak bilinen "Yars"ın da kullanıldığı bildirildi. İki birlikten Yars füze fırlatma mürettebatının 100 kilometreden fazla yol kat ederek kamuflaj ve konuşlanma tatbikatı yapacağı, gelecekte daha fazla mürettebatın tatbikata katılacağı belirtildi.

PUTİN'DEN TEHDİT

Öte yandan dün Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuşma yapan Putin, ABD'ye tehditler savurdu.

Orta ve kısa menzilli füze sistemleri üretimine başlamaya hazırlandıklarını anlatan Putin, "Üretim için ilgili talimatları verdik. Konuşlandırılmalarına gelirsek, eğer Amerikan yapımı sistemler, orta ve kısa menzilli füzeler, (dünyada) bir yerde ortaya çıkarsa, o zaman mütekabiliyet gereği hareket etme hakkımızı saklı tutuyoruz." demişti.

Putin, ABD’nin orta ve kısa menzilli füze sistemlerini dünyanın çeşitli noktalarına konuşlandırdığını belirterek, "Bu saldırı sistemlerini üretmeye başlamamız ve sonrasında, gerekirse güvenliğimizi sağlamak için bunları nereye konuşlandıracağımıza karar vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.