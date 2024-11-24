Rus lider Putin'den azalan nüfusa karşı yeni önlem: Çocuksuzluk propagandası yasak!

24 Kasım 2024 17:14 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 17:25

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, azalan nüfusun önüne geçmek için hazırlanan yeni yasaya imzasını attı. Rusya'da artık geleneksel aile değerlerine karşı propaganda yapılamayacak.

Rusya​'da her geçen gün azalan nüfusun önüne geçmek için yeni bir yasa​ hazırlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin​ de yeni yasayı imzaladı. Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, çocuksuzluk, geleneksel olmayan ilişkiler, cinsiyet değiştirme yönünde propaganda yapan kişiler ve kuruluşlar tespit edilerek ceza kesilecek.

ÇOCUKSUZLUK PROPAGANDASINA PARA CEZASI

Yasa gereği memurlar dışındaki kişiler 100 bin ruble (yaklaşık 1000 dolar), memurlar 200 bin ruble (yaklaşık 2 bin dolar), tüzel kişiler ise 800 bin rubleye (yaklaşık 8 bin dolar) kadar para cezasına çarptırılacak.

Propagandanın medya araçlarıyla yapılması halinde 5 milyon rubleye (yaklaşık 50 bin dolar) kadar para cezası kesilecek veya bunu yapan kuruluşun 90 güne kadar faaliyetleri durdurulacak.

Putin, ayrıca cinsiyet değişikliğine izin veren ülkelerin vatandaşlarının, Rus çocuklarını evlat edinmesini yasaklayan yasayı da imzaladı.

Bu yasalarla, Rusya'da geleneksel aile değerlerinin korunması ve çocuk sayısının artırılması amaçlanıyor.