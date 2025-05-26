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 | Berrak Arıcan

Rus lider Putin'e suikast girişimi: Çok sayıda Ukrayna İHA'sı helikopterini hedef aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişiminin engellendiği öne sürüldü. Rusya Hava Savunma Tümeni Komutanı Yuri Daşkin, Kursk bölgesine, Ukrayna tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği sırada Rus liderin helikopterinin de bölgede olduğunu söyledi.

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KAYNAK:
RBC
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 12:54
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 12:57

Ukrayna ve Rusya arasındaki şiddetli çatışmalar devam ederken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Rusya Hava Savunma Tümeni Komutanı Yuri Daşkin, RBC'ye yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişiminde bulunulduğunu söyledi.

Rus lider Putin'e suikast girişimi: Çok sayıda Ukrayna İHA'sı helikopterini hedef aldı

PUTİN'İN HELİKOPTERİNİ FARK ETTİLER

Daşkin, Ukrayna'nın elinden alınan Rus toprakları Kursk'a insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırılar gerçekleştirildiği sırada Putin'in helikopterinin de havada olduğunu belirtti. Putin'in helikopterinin fak edilmesi üzerine saldırıların o yöne doğru yoğunlaştığını anlatan Daşkin, İHA'ların Rus liderin helikopterine ulaşmadan imha edildiğini söyledi.

Rus lider Putin'e suikast girişimi: Çok sayıda Ukrayna İHA'sı helikopterini hedef aldı

1170 İHA İMHA EDİLDİ

Komutan Daşkin, haber ajansına yaptığı açıklamada, 20-22 Mayıs tarihleri ​​arasında Rusya'nın Ukrayna tarafından yoğun bir İHA saldırısına uğradığını, ülkenin hava savunmasının 1.170'e yakın İHA'yı 'imha ettiğini' de sözlerine ekledi.

RUS LİDERİN KURSK ZİYARETİ

Putin, Rus ordusunun geçtiğimiz ay Ukrayna askerlerini bölgeden çıkarmasının ardından ilk kez geçtiğimiz günlerde Kursk'u ziyaret etti. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, gerçekleştirdiği ziyarette bölgedeki gönüllü gruplarla bir araya geldi, Kurçatov kentinde inşaat halindeki Kursk Nükleer Santrali-2'yi ziyaret etti, Kursk Bölge Valisi Vekili Alexander Khinshtein ve ayrıca Kursk bölgesi yetkilileriyle görüştü.

Rus lider Putin'e suikast girişimi: Çok sayıda Ukrayna İHA'sı helikopterini hedef aldı
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