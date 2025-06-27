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 | Berrak Arıcan

Rus lider Putin'in sonunu silahlanma getirebilir! Polonya'dan dikkat çeken uyarı

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya ve Batı arasındaki silahlanma yarışında Rus lider Vladimir Putin'in kaybedebileceğini söyledi. Sikorski, ''Silahlanma Putin'i düşürebilir'' dedi.

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Rus lider Putin'in sonunu silahlanma getirebilir! Polonya'dan dikkat çeken uyarı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 12:06

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, verdiği bir röportajda, silahlanma yarışının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in düşüşüne yol açabileceğini belirtti. Sikorski, Putin’i eski Sovyetler Birliği lideri Leonid Brejnev'e benzeterek, "Kendisi bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin silahlanmaya çok fazla para harcadığı için çöktüğünü söylemişti ve şimdi tam olarak aynı şeyi yapıyor." dedi.

Rus lider Putin'in sonunu silahlanma getirebilir! Polonya'dan dikkat çeken uyarı

''ÇOK PAHALI BİR SAVAŞ SÜRDÜRÜYOR''

Sikorski, Putin’in çok pahalı bir savaş yürüttüğünü ve Batı’yı savunma harcamalarını artırmak için kışkırtıp, korkuttuğunu dile getirdi.

Putin'in ABD'nin Teksas eyaleti büyüklüğündeki bir ekonomiden daha fazla savunma bütçesi çıkarmak zorunda kalacağına ve bunun düşüşüne yol açabileceğine işaret eden Sikorski, "Umarım rejimi için (Sovyetler Birliği’ne) benzer ancak daha hızlı bir sonuç doğurur." değerlendirmesini yaptı.

Rus lider Putin'in sonunu silahlanma getirebilir! Polonya'dan dikkat çeken uyarı

NATO ülkeleri, savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5'ine çıkarmayı kabul etmişti.

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ETİKETLER
#rusya
#vladimir putin
#polonya
#nato
#Sovyetler Birliği
#Silahlanma Yarışması
#Savunma Harcamaları
#Dünya
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