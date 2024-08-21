Rus lider Vladimir Putin 13 yılın ardından Çeçenistan'da: Kadirov ile 'yenilmezlik' mesajı verdi

21 Ağustos 2024 12:02 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 12:03

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 yıl sonra Çeçenistan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Rus lideri, sağ kolu olarak nitelendirilen Çeçen lider Ramazan Kadirov karşıladı.

Kurchaloyevsky bölgesinde Çeçenistan’ın ilk lideri Ahmet Kadirov’un mezarını ziyaret eden Putin, sonrasında Kadirov ile birlikte Gudermes'teki Rus Özel Kuvvetler Üniversitesi’ni ziyaret etti.

PUTİN'DEN 'YENİLMEZLİK' MESAJI

Putin, üniversitede Ukrayna’da savaşmak için eğitim gören Çeçen birlikleri ve gönüllülerle bir araya gelerek yetkililerden bilgi aldı. Ardından askerlere konuşma yapan Putin, şunları söyledi:

"Sizin gibi askerlerimiz olduğu sürece, her zaman yenilmez olacağız. Burada poligonda atış yapmak başka bir şey, hayatınızı ve sağlığınızı riske atmak başka bir şey. Ancak anavatanı savunmak için manevi bir ihtiyacınız ve böyle bir karar alma cesaretiniz var.''

ON BİNLERCE ÇEÇEN ASKER SAVAŞ İÇİN HAZIR

Kadirov ve Putin, ziyaret çerçevesinde çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Kadirov, görüşmede yaptığı konuşmada Çeçenistan’ın Ukrayna’da savaşmak için şu ana kadar 19 bini gönüllü olmak üzere toplam 47 bin asker gönderdiğini söyledi.

Gönderilen askerlerin Rus Özel Kuvvetler Üniversitesi'nde eğitim aldığını belirten Kadirov, ayrıca on binlerce eğitimli askerlerin de askeri bölgeye gitmek için hazır bulunduğunu ifade etti.