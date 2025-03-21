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 | Berrak Arican

Rus lider Vladimir Putin 6 aylık süre verdi: Ya Rus vatandaşı olun ya da gidin!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yasal gerekçeleri olmadan ülkede bulunan Ukraynalılar için 6 aylık bir süre verdi. Eğer Rusya'daki Ukraynalılar yasal statülerini belirlemezlerse ülkedeyi terk etmek zorunda kalacak.

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Rus lider Vladimir Putin 6 aylık süre verdi: Ya Rus vatandaşı olun ya da gidin!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 09:43

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün imzaladığı kararnameyle ülkedeki Ukrayna vatandaşlarına ''Ya Rus olun ya da ülkeden gidin'' dedi. Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Rusya'daki Ukrayna vatandaşları ya yasal statülerini yasallaştıracak ya da 10 Eylül'e kadar ülkeyi terk edecek.

Bu uygulamanın Rusya'nın ilhak ettiği bölgeler olan Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya bölgeleri ve Kırım'dan gelen Ukrayna pasaportu sahipleri için geçerli olacağı düşünülüyor.

3,5 MİLYON RUS PASAPORTU VERİLDİ

Rus yetkililer her fırsatta işgal edilen topraklardaki Ukraynalılara Rus vatandaşlığına geçmeleri için baskı yaparken Putin de bu ayın başlarında hükümetin geçen yıl bu bölgelerde toplu Rus pasaportu dağıtımını neredeyse tamamladığını söyledi. İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev'e göre, Rus ordusu tarafından ele geçirilen bölgelerde yaşayan Ukrayna vatandaşlarına 3,5 milyon Rus pasaportu verildi.

UKRAYNA'DAN KINAMA, AB'DEN 'GEÇERSİZ' TANIMI

Ukrayna, Rusya'nın "pasaportlandırma" işlemini yasadışı ve Ukrayna'nın egemenliğinin ağır bir ihlali olarak eleştirdi. Batılı hükümetler ve insan hakları grupları bu hareketi kınarken, AB de pasaportları geçerli seyaat belgesi olarak tanımıyor.

Putin'in kararnamesi, geçtiğimiz ay Rus yetkililerin göçmenleri sınır dışı etmesini kolaylaştıran bir dizi göç yasasının yürürlüğe girmesinin ardından geldi.

UYUŞTURUCU VE HIC TESTİNİ GEÇMELİLER

Son kararname ayrıca Rusya'nın Eylül 2022'deki ilhakından önce işgal altındaki Ukrayna bölgelerine gelen yabancı vatandaşların 10 Haziran'dan önce uyuşturucu ve HIV testinden geçmelerini gerektiriyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Rusya ve Ukrayna Savaşı neden çıktı?
İşgal, 24 Şubat 2022 Moskova saatiyle 06.00 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'nın askerden ve Nazizm'den arındırılması" amacıyla "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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