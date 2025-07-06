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 | Berrak Arıcan

Rus lider Vladimir Putin, eski defterleri açtı, ABD'ye mesajını verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na değindi ve eski defterleri açtı. Rus lider, iki ülkenin 'her zaman çok uzun süren dostane ilişkileri' olduğunu söyledi.

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Rus lider Vladimir Putin, eski defterleri açtı, ABD'ye mesajını verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 15:47

Rusya Devlet Başkanı , ile ilerleyen ilişkilere yönelik açıklamalarda bulundu. Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin boyunca dostane olduğunu belirten Putin, 1775-1783 yılları arasında yapılan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulmasıyla sonuçlanan Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nı örnek gösterdi.

Rus lider Vladimir Putin, eski defterleri açtı, ABD'ye mesajını verdi

''SİLAH TEDARİK ETTİK''

Rus gazeteci Pavel Zarubin ile yaptığı röportajda Britanya'nın 13 Amerikan kolonisinin İngiltere’ye başkaldırarak bağımsızlıklarını ilan ettikleri savaşta ABD’yi desteklediklerini belirten Putin, "Bizim her zaman, çok uzun bir süre boyunca ABD ile çok dostane ve kendine özgü ilişkilerimiz oldu. Onların Büyük Britanya’dan bağımsızlık arzularını destekledik. Gerçekten de silah tedarik ettik. Maddi olarak da yardım ettik" dedi.

Rus lider Vladimir Putin, eski defterleri açtı, ABD'ye mesajını verdi


İç savaş sırasında Kuzey ile Güney arasında Kuzey Amerika’yı desteklediklerini belirten Putin, "Dolayısıyla bu anlamda da bizi birleştiren bir şeyler buluyorduk" ifadelerini kullandı.

AMERİKAN BAĞIMSIZLIK SAVAŞI

Amerikan Bağımsızlık Savaşı (1775-1783), Britanya'nın 13 Amerikan kolonisinin İngiltere’ye karşı başkaldırarak bağımsızlıklarını ilan ettikleri savaştır. Koloniler, yüksek vergiler ve siyasi temsil eksikliği gibi nedenlerle İngiltere’ye karşı ayaklandı. Savaş 1775’te silahlı çatışmalarla başlarken, 1776’da koloniler Bağımsızlık Bildirisi yayımlayarak kendilerini Amerika Birleşik Devletleri olarak ilan etti.

Başlangıçta güçlü olan İngiliz ordusuna karşı Amerikalılar, Fransa, İspanya ve Hollanda'nın desteğiyle mücadele etti. 1781’de Yorktown Savaşı’nda İngilizler büyük bir yenilgi aldı. Savaş, 1783’te imzalanan Paris Antlaşması ile sona erdi ve İngiltere, Amerika’nın bağımsızlığını resmen tanıdı.

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ETİKETLER
#rusya
#abd
#vladimir putin
#ilişkiler
#tarih
#Amerikan Bağımsızlık Savaşı
#Dünya
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