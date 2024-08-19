Rus lider Vladimir Putin ile Azerbaycan lideri İlham Aliyev görüştü: Ana gündem Ermenistan ile barış

19 Ağustos 2024 14:53 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 14:57

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Aliyev, Rus lideri resmi törenle karşıladı. Törenin ardından ikilinin görüşmesi gerçekleşti. Aliyev, Rusya ile Azerbaycan arasındaki etkileşimin seviyesinden çok memnun kaldıklarını dile getirdi.

2022'de imzalanan müttefiklik bildirgesinin başarıyla uygulandığını söyleyen Aliyev, hem siyasi hem de ekonomik alanda çok olumlu sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Aliyev, insani ilişkilere de özel önem verdiklerini kaydetti.

''RUSYA BİRTAKIM KRİZLERLE KARŞI KARŞIYA AMA...''

Aliyev, Putin'in ziyaretinin Azerbaycan ile Rusya ilişkileri faydalı olacağını belirtirken Putin de 2022'de imzalanan müttefiklik bildirgesi temelinde başarıyla geliştiğini söyledi. Putin, ekonomik ve ticari ilişkilerin başarıyla geliştiğini vurguladı.

Ukrayna başta olmak üzere ülkesinin birtakım krizlerle karşı karşıya olduğunu söyleyen Putin, "Fakat, Rusya'nın Güney Kafkasya'daki tarihsel varlığı, son yıllarda burada yaşananlara katılmamızı zorunlu kılıyor. Tabii ki bunu tarafların istediği ölçüde yapıyoruz." dedi.

''PAŞİNYAN'LA İLETİŞİM KURACAĞIM''

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine de değinen Putin, şunları kaydetti:

"Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması için bir şeyler yapabilirsek, süreci iki ülke arasında sınırların belirlenmesine ve lojistik hatların açılmasına götürebilirsek bundan çok mutlu olacağız.''

''Azerbaycan ziyaretim sonrasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la iletişim kurarak ziyaretimin sonuçları hakkında bilgilendireceğim. Azerbaycan'ın bu sürecin tamamlanmasına ve çözüm elde edilmesine odaklandığını çok iyi biliyorum."

Putin, Rusya ile Azerbaycan arasındaki yıllık ticaret hacminin 4 milyar dolardan fazla olduğunu söyleyerek bu rakamın iyi olduğunu fakat iki ülkenin olanaklarının potansiyeline uygun olmadığını ifade etti.

Azerbaycan'da 300 okulda Rusça eğitim verildiğini hatırlatan Putin, bu ülkede Rus diline verilen önemden memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.