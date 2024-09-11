Rus lider Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'nde bir araya gelecek

11 Eylül 2024 17:10 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 17:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus lider Vladimir Putin ekim ayında Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'nde bir araya gelecek. Kremlin'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Türkiye'nin BRICS başvurusunun ardından Kremlin'den bir açıklama daha geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayında bir araya geleceğini açıkladı.

Peskov, iki liderin Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenecek BRICS Zirvesi kapsamında bir araya geleceğini belirtti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, “Kazan’da iki lider arasında bir görüşme olmasını umuyoruz” dedi.

Peskov ayrıca, Putin’in hazırlıklar tamamlandığında Türkiye’yi ziyaret edebileceğini söyledi.