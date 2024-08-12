Rus lider Vladimir Putin'den zehir zemberek sözler: Ukrayna bedelini ödeyecek!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna saldırısına karşılık verileceğini duyurdu. Rus güçlerinin cephe hattı boyunca ilerlediğini söyleyen Rus lider, Ukrayna'nın amacının Rus ilerlemesini yavaşlatmak olduğunu söyledi. Putin, Ukrayna'nın sivillere ateş açtığını da öne sürdü.
Rusya Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda, Ukrayna'nın Rus toprağı olan Kursk bölgesini işgal etmesi masaya yatırıldı. Putin'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Ukraynalı askerlerin Rusya'ya girişini değerlendirerek gönderilmeleri gerektiği belirtildi.
''UKRAYNA SALDIRISINA CEVAP VERİLECEK''
Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna'nın saldırılarına cevapsız kalmayacaklarını, karşılık verileceğini duyurdu. Ukrayna'nın amacının Rus toplumunu korkutmak ve istikrarı baltalamak olduğunu söyleyen Putin, Rus güçlerinin ise cephe hattı boyunca ilerlediğini söyledi.
''MÜZAKERELERE UKRAYNA BALTA VURUYOR''
Rusya-Ukrayna müzakerelerine Kiev tarafının balta vurduğunu söyleyen Rus lider, "Ukrayna'nın müzakere pozisyonunu iyileştirmeye çalıştığı görülüyor ama sivillere ateş açan insanlarla ne tür müzakerelerden söz edilebilir" ifadelerini kullandı.
KURSK'TA ÇOK SAYIDA RUS ASKERİ ESİR
Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.
Rusya, Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.
7 Ağustos'ta Kursk'ta, çatışmalar nedeniyle "bölgesel" seviyede acil durum ilan edilmişti.
Ukrayna şimdiye kadar 6 gündür Rusya topraklarında kalmayı başardı. Bölgeden gelen görüntülerde, Ukrayna askerlerinin çok sayıda Rus askerini esir aldığı görüldü.