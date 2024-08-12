Rus lider Vladimir Putin'i çıldırtacak görüntüler! Ukrayna çok sayıda Rus askerini Kursk'ta esir aldı

12 Ağustos 2024 09:43 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 10:12

Ukrayna'nın Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırıların ardından Rus topraklarını işgal etmesi ve askerleri esir almasına dair görüntüler sosyal medyada yayıldı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Ukraynalı güvenlik kaynağı, Ukrayna'nın Kursk'taki amacının Rusya'da istikrarı bozmak ve Rus askerlerini hafif ama çok hızlı saldırılarla yıldırmak olduğunu belirtti.

ÇOK SAYIDA RUS ASKERİ ESİR

Ukrayna şimdiye kadar 6 gündür Rusya topraklarında kalmayı başardı. Bölgeden gelen görüntülerde, Ukrayna askerlerinin çok sayıda Rus askerini esir aldığı görüldü.

KURSK'TA BİNLERCE UKRAYNALI VAR

Rusya, Ukrayna'nın geçen salı günü başlattığı sürpriz saldırıda "yüzlerce" askerin sınırı geçtiğini iddia etmişti. Ukraynalı yetkili, gerçek sayının daha büyük olduğunu söyledi. Operasyonda bin asker olup olmadığı sorulduğunda kaynak, "Çok daha fazla, binler" dedi.

''AMAÇ RUSYA'DA İSTİKRARI BOZMAK''

İsminin paylaşılmaması şartıyla konuşan bir güvenlik yetkilisi, "Saldırıdayız. Amacımız düşmanın pozisyonlarını gevşetmek, olabildiğince çok kayıp vermelerini sağlamak ve kendir topraklarını koruyamayan Rusya'da istikrarı bozmak" dedi.

KURSK'TA NELER OLDU?

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle Kursk bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiğini duyurmuştu. Bakanlık, bölgeden 76 binden fazla kişinin, çatışmalar nedeniyle tahliye edildiğini, ülkenin 8 farklı bölgesinde yaklaşık 60 geçici konaklama merkezi kurulduğunu açıklamıştı.

RUSYA TERÖRLE MÜCADELE DURUMU İLAN ETTİ

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden yapılan açıklamada da Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edildiği bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuyla çatışmaların sürdüğü Kursk'a ilave asker ve askeri araç gönderdiğini dün açıklamıştı. Wagner paralı savaşçılarının da bölgeye gittiği öne sürülmüştü.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde ise Ukraynalı askerlerin, Kursk kentine doğru 30 kilometre ilerlediği, bölgedeki Suca kentinin civarındaki bazı yerleşim birimleri üzerinde kontrol sağladığı iddia edilmişti.