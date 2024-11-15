Rus öğretmenler şakanın kurbanı oldu! Putin'in adamı gibi davranıp 'Anavatanın Miğferlerini' taktırttı

15 Kasım 2024 14:32 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 14:58

Belarus'tan sürgün edilmiş aktivist Vladislav Bokhan yaptığı şaka ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Bokhan, Vladimir Putin'in partisinden bir yetkili gibi davranarak öğretmenleri alüminyum folyo şapka takmaları için kandırdı.

Rus öğretmenler, kendilerine yapılan şakanın ardından "yabancı düşmanlara karşı korunmak" için alüminyum folyodan yapılmış kask takarken görüntülendi.

Belarus'tan sürgün edilmiş bir aktivist olan Vladislav Bokhan, Voronezh bölgesindeki okullara gönderilen resmi bir hükümet yönergesi aldıklarını sanan öğretmenleri kandırdı.

Onlara "Anavatanın Miğferleri" adını verdiği alüminyum folyo şapkaların "yabancı düşmanlara karşı koruma" sağlayacağını söyledi. Bokhan, Vladimir Putin​'in Birleşik Rusya partisinden bir yetkili gibi davranarak öğretmenlere şapkaları takarken çekilmiş fotoğraf ve videolarını göndermeleri çağrısında bulundu.

Özellikle folyo kaskların onları "NATO uydularından gelen düşmanca radyasyondan" koruması gerekiyordu. 7 okul bu kampanyaya katılırken, Rus öğretmenler Rusya'nın bayraklarının iliştirilmiş olduğu alüminyum şapkalarla video çektiler.

"SADECE ŞEHİR DELİSİ BUNA İNANABİLİR"

Bokhan, sosyal medyada paylaştığı bir video ile öğretmenlere şu mesajı iletti:

"Kendi ellerinizle yaptığınız bu kask, harika ülkemizin yabancı düşmanlarına karşı bir koruma aracı olsun. Kötü NATO​ üyeleri Rus halkını fiziksel ve biyolojik olarak ışınlamayı planlıyor. Bu nedenle öğretmenlerimiz folyo şapka gibi ilkel korunma araçlarının yardımıyla buna direnmeyi öğrenmek zorunda kalacaklar.

"Ustalık sınıfının amacı vatanseverliği güçlendirmek, sivil savunma alanında uygulamalı dersler alanında öğretmenlerin farkındalığını ve becerilerini arttırmak, NATO tarafından uydu ve elektronik ekipmanların kullanılması tehdidine karşı ilkel korunma araçları yapmak için doğaçlama malzemelerle çalışma becerisi ve folyo ile çalışma becerilerini geliştirmektir."

Bokhan, şakanın nedeninin ülkedeki faşizmin boyutunu "ölçmek" olduğunu belirterek, "sadece paçavralar içindeki bir şehir delisinin şapkaların kendilerini koruyacağına inanabilir. Ama Rusya'da öğretmenler bile buna inanabiliyor. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz eğitimli ve bilge insanlar bunlar." ifadelerine yer verdi.

"ÖNEMLİ BİR VATANSEVERLİK EYLEMİ"

Bokhan'ın videosundaki öğretmenlerden biri, "Folyo şapka yapmak sadece ilginç bir etkinlik değil, aynı zamanda kişinin vatanını yabancı tehditlere karşı savunmaya hazır olduğunu simgeleyen önemli bir vatanseverlik eylemidir." ifadelerini kullandı.

Bokhan'ın YouTube ve Telegram'a yüklediği video binlerce kişi tarafından izlenerek gündem oldu ve pek çok yorum yapıldı; bazıları bunun ne kadar saçma olduğunu belirtirken, diğerleri öğretmenlerin ne kadar korktuklarını gösterdiğini öne sürdü.

Bir kişi "Aptallıktan mı yoksa korkudan mı itaat ediyorlar?" derken, bir diğeri “Gerçekçi olmak gerekirse biraz üzücü, öğretmenlik gibi bir mesleğin buna düşmesi kalbimi biraz acıtıyor, her ülkeden birçok öğretmen daha iyisini hak ediyor" diye yazdı.