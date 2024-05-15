Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Rus ordusu 3 yerleşim yerini ele geçirdi, ilerliyor! Zelenskiy ziyaretlerini iptal etti

Rus ordusu 3 yerleşim yerini ele geçirdi, ilerliyor! Zelenskiy ziyaretlerini iptal etti

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 May 2024 14:32 - Güncelleme : 15 May 2024 14:45

Ukrayna'da Harkiv'i ele geçirmek için saldırılarını sıklaştıran Rus ordusu, 3 bölgeyi kontrol altına aldıklarını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıların yoğunlaşmasıyla ziyaretlerini iptal etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde 2, Zaporijya bölgesinde ise 1 yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri sonucu bazı yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, kuzey askeri birliklerinin Harkiv bölgesinde Glubokoye ve Lukyantsı yerleşim birimlerini ele geçirdiği ifade edildi.

Rus ordusu 3 yerleşim yerini ele geçirdi, ilerliyor! Zelenskiy ziyaretlerini iptal etti - 1. Resim

Ayrıca, Rus Dnyepr askeri birliklerinin de Zaporijya bölgesinde Rabotino yerleşim yerini kontrol altına aldığı aktarıldı.

ZELENSKİY ZİYARETLERİNİ İPTAL ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinde devam eden Rusya ile savaşın son günlerde şiddetlenmesi üzerine İspanya ve Portekiz ziyaretlerini iptal etti. İspanya hükümeti tarafından konuya ilişkin güvenlik gerekçe gösterilecek bir açıklama yapılmadı.

Rus ordusu 3 yerleşim yerini ele geçirdi, ilerliyor! Zelenskiy ziyaretlerini iptal etti - 2. Resim

Zelenskiy’in İspanya ziyareti çerçevesinde, İspanya Kralı VI. Felipe’nin Zelenskiy onuruna 17 Mayıs’ta resepsiyon vermesi planlanıyordu. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanının İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili güvenlik iş birliği anlaşması imzalaması öngörülüyordu.

PORTEKİZ: SEBEP BİLDİRMEDİ

Portekiz hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise Zelenskiy’in Portekiz ziyaretini iptal ettiği ancak herhangi bir neden belirtmediği kaydedildi.

İspanya, savaşın başladığı 2022 yılının Şubat ayından bu yana Ukrayna’ya maddi ve askeri destek verilmesi gerektiğini savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...