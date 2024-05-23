Rus ordusu ateşledi, Ukrayna İHA'sı saniyeler için yok oldu

23 May 2024 11:26 - Güncelleme : 23 May 2024 11:36

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Her iki tarafında büyük kayıp verdiği savaşta İHA ve SİHA'lar aktif olarak kullanılıyor.

İHA'NIN VURULMA ANI KAMERADA

Rus ordusu; Dinyeper Nehri'nin doğal sınır olduğu Herson'da Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü. Rus güçlerine ait Strela-10 füzesi tarafından vurulma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

RUSYA BİR BÖLGEYİ DAHA ELE GEÇİRDİ

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Kleşçeyevka yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.

Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubuna bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kleşçeyevka (Klişçiyivka) yerleşim birimini kurtardı" ifadelerine yer verilmişti.