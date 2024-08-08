Rus ordusu görüntüleri paylaştı: Ukrayna tankları paramparça oldu

08 Ağustos 2024 09:41 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 09:48

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna güçlerinin sınır ötesi saldırısının iki gündür sürdüğü Rusya’nın Kursk bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

BÖLGEDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Bölge valiliğini vekaleten yürüten Aleksey Smirnov, bölgede olağanüstü hal kararının alındığını duyurdu. Sınır bölgelerinden binlerce kişinin tahliye edildiğini aktaran Smirnov, diğer kentlerden doktorların göreve çağrıldığını bildirdi.

KREMLİN: BÖLGEYE TANK VE ZIRHLI ARAÇ SEVK EDİLDİ

Daha önce Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna’yı “büyük bir provokasyona girişmekle” suçlamıştı. Moskova, Salı sabahı yüzlerce askerin sınırdan 10 kilometre uzaktaki Sudzha kasabası yakınlarından sınırı geçtiklerini duyurmuştu. Kremlin, askerlerin 11 tank ve 20’den fazla zırhlı araçla desteklendiğini belirtti.

ARALARINDA ABD YAPIMI TANKLAR DA VAR

Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede yaşanan çatışmalara ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Kursk bölgesinin sınır ilçelerinde Ukrayna ordusuna ait aralarında ABD yapımı Bradley olmak üzere çok sayıda askeri araç yok edildi.