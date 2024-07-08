Rus ordusu Kiev'e füze yağdırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

08 Temmuz 2024 13:27 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 13:57

Rusya ve Çin güç gösterisine devam ediyor! Japonya yine tetikte

Rusya ve Çin güç gösterisine devam ediyor! Japonya yine tetikte

Rusya Ukrayna’yı vurmaya devam ediyor! 5 yerleşim yerini daha ele geçirdiler: Çok sayıda ölü var!

Rusya Ukrayna’yı vurmaya devam ediyor! 5 yerleşim yerini daha ele geçirdiler: Çok sayıda ölü var!

Rus ordusu Ukrayna’nın başkenti Kiev'e füze yağdırdı. 40’dan fazla füzeyle hedef alınan Kiev'de ilk belirlemelere göre; 10 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.

BİNALAR YERLE BİR OLDU

Rus ordusunun fırlattığı füzelerin Kiev'e bağlı Darnytskyi, Desnianskyi, Sviatoshynskyi, Holosiivskyi, Dniprovskyi, Solomianskyi, Darnytskyi ve Shevchenkivskyi bölgelerine isabet ettiği bildirildi. Saldırıda binalar ve araçlar büyük hasar gördü.

ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA GELDİ: ÇOCUK HASTANESİNİ DE VURDULAR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Okhmatdyt Çocuk Hastanesi’ni de vurduğunu açıkladı. Zelenskiy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kiev'deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesi sadece Ukrayna'nın değil Avrupa'nın da en önemli hastanelerinden biri. Hastane binlerce çocuğu kurtardı ve sağlığına kavuşturdu. Şimdi bir Rus saldırısında hasar gördü, insanlar enkaz altında, yaralı ve ölülerin kesin sayısı şu anda bilinmiyor”

"RUSYA'NIN NE OLDUĞUNU GÖRÜN"

Enkazı kaldırmak için doktorların ve bölge sakinlerinin çalıştığını belirten Zelenskiy, “Rusya çocuklara ve insanlığa karşı işlediği tüm suçların cevabını tam olarak vermek zorunda. Artık dünyanın buna sessiz kalmaması, Rusya'nın ne olduğunu, ne yaptığını herkesin görmesi çok önemli” dedi.

"HEDEFTE YİNE SİVİLLER VARDI"

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen mermilerin parçalarının başkentin 2 merkezi bölgesine düştüğünü bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise, “Bu bombardıman sivilleri hedef aldı, altyapıyı vurdu. Tüm dünya bugün terörün sonuçlarını ve sadece güçle karşılık verilmesi gerektiğini görmeli” dedi.