Rus ordusunda rüşvet skandalı: Korgeneralin evine baskın yapıldı

14 May 2024 12:42 - Güncelleme : 14 May 2024 12:49

Şoygu'yu görevden alan Putin Savunma Bakanlığına neden ekonomist getirdi, işte cevabı

Şoygu'yu görevden alan Putin Savunma Bakanlığına neden ekonomist getirdi, işte cevabı

Rusya Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı Yuriy Kuznetsov’un rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklandı. Kuznetsov'un 2021 ila 2023 yıllarında özel şirketlerden rüşvet aldığı tespit edildi.

Polis, Kutnetsov'un evinde yaptığı aramada, değeri 100 milyon rubleyi (yaklaşık 1 milyon dolar) aşan ziynet eşyası buldu.

Açıklamada, mahkemenin Kuznetsov’un tutuklanmasına karar verdiği bildirildi.

''KENDİ YATAĞINDA GÖZALTINA ALINDI''

VChK-OGPU adındaki bir Telegram kanalında, “Kuznetsov kendi yatağında gözaltına alındı. Karşı istihbarat görevlileri general için tamamen silahlı olarak geldiler ve kasıtlı olarak sert davrandılar. 13 Mayıs sabahı saat 5 sularında, kar maskeli ve levyeli güvenlik güçleri Istra semtindeki malikanesinin kapılarını ve pencerelerini 'söktüler'” ifadeleri yer aldı.

EŞİ DE SORUŞTURMA GEÇİRİYOR

Bir kaynak, kanala, generalin eşinin de sorgulanmak üzere getirildiğini belirterek, “Yuri Kuznetsov'un akrabalarından birinin tıbbi yardıma ihtiyacı olduğu biliniyor. Eşi halen Soruşturma Komitesinde” dedi.