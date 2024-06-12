Rus savaş gemileri Küba'ya ulaştı: ABD teyakkuzda!

12 Haziran 2024 19:01 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 19:03

Rusya’dan Ukrayna’ya ağır füze saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Rusya’dan Ukrayna’ya ağır füze saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Rus donanmasına ait Kazan adlı Yasen sınıfı nükleer güçle çalışan seyir füzesi denizaltısı, Amiral Gorshkov adlı firkateyn, Akademik Pashin adlı yakıt gemisi ve Nikolay Chiker adlı römorkör, Küba'nın başkenti Havana'ya geldi. Uzmanlar, söz konusu ziyaretin "standart bir uygulamadan" daha fazlasını işaret ettiğini belirterek, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'nın ABD'ye yaptığı bir güç gösterisi olarak yorumladı.

NÜKLEER SİLAH TAŞIMADI

Rusya'ya ait gemilerin 17 Haziran'a kadar Havana'da kalması bekleniyor. Küba tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, söz konusu ziyaretin Küba'ya dost ülkelerin donanma gemileri tarafından gerçekleştirilen standart bir uygulama olduğunu belirtilmiş ve gemilerin nükleer silah taşımadığı aktarılmıştı.

“TEHDİT OLUŞTURMADI”

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, fırkateyn ve denizaltının Küba'ya seyir halindeyken Atlantik Okyanusu'nda füze tatbikatı gerçekleştirdiği ifade edilmişti. Adı açıklanmayan bir ABD'li bir yetkili, basına yaptığı açıklamada, "Gemilerin rotalarını yakından izliyoruz. Hiçbir noktada gemiler ya da denizaltı ABD'ye doğrudan bir tehdit oluşturmadı" dedi. Ancak ABD’li yetkililerin teyakkuzda olduğu ve güç gösterisi karşısında nasıl bir tepki vereceğinin merak edildiği gündeme geldi.

KÜBA FÜZE KRİZİ AKILLARA GELDİ

Gemilerin Küba'ya demirlemesi Küba Füze Krizi'ni hatırlattı. ABD'nin Türkiye'ye füze konuşlandırmasına karşılık olarak 1962'de Sovyetler Birliği, Küba'ya balistik füze göndererek karşılık vermiş ve bu olay dünyayı nükleer savaşın eşiğine getirmişti.

ABD BÖLGEYE SAVAŞ GEMİSİ VE UÇAK GÖNDERDİ

ABD Donanması, Küba'yı ziyaret eden Rus deniz filosunun Florida'nın güney kıyılarına 50 kilometre kadar yaklaşması üzerine bölgeye savaş gemileri ve uçak gönderdi. ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığından (NORTHCOM) Miami Herald gazetesine yapılan açıklamada, Rus filosunu izlemek için bölgede 3 muhrip ve 1 denizaltı keşif uçağının konuşlandırıldığı bildirildi.